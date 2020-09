Fee dice no alle prossime fiere di settore. Zaccaria: “Una decisione sofferta”

Mauro Zaccaria, presidente FEE ha annunciato a PressGiochi che i membri del proprio consorzio non parteciperanno alle prossime fiere di settore. “Abbiamo deciso di non partecipare perché preoccupati per i problemi economici che stiamo vivendo tutti e per i possibili rischi alla salute sia per i nostri dipendenti che per gli stessi visitatori. E’ una decisione sofferta ma necessaria in questa fase”.

“Apprezziamo lo sforzo che sta facendo Italian Exibition Group nel realizzare questo evento. Uno sforzo davvero coraggioso – ha aggiunto Alessandro Lama Presidente della Federazione Amusement Confesercenti riferendosi all’organizzazione della prossima fiera Enada Primavera per fine settembre -. Molte altre fiere hanno deciso di fare un passo indietro. Anche noi non vediamo la possibilità di esporre. Si tratterebbe di un coraggioso suicidio, dal punto di vista delle nostre aziende”.

