Federcalcio: approvato budget 2022 e riconosciuta importanza della collaborazione tra calcio e scommesse

L’approvazione del Budget 2022, con la stima di un risultato positivo di esercizio di 300mila euro e di un Margine Operativo Lordo pari a 10,9 milioni di euro, i benefici dell’applicazione del protocollo con le nuove regole sul Covid e l’ok del Governo al tavolo tecnico per la definizione di ristori al mondo del calcio per i danni causati dalla pandemia, nonché la riapertura dei termini di tesseramento nei campionati dilettantistici (da oggi al 10 febbraio). Sono stati questi i principali argomenti trattati nella riunione odierna del Consiglio federale della Federcalcio.

Il presidente Gravina ha sottolineato come l’adozione del nuovo protocollo con le ASL abbia portato subito evidenti benefici, consentendo la disputa di tutte le gare dell’ultimo turno di Serie A. Allo stesso tempo ha evidenziato la risposta positiva da parte del Governo in merito alla richiesta di un tavolo tecnico per la definizione di ristori al mondo del calcio per i danni causati dalla pandemia. In attesa della convocazione, il numero uno della FIGC ha ribadito di aspettarsi a giorni l’ampliamento delle fattispecie consentite per l’utilizzo dei ristori già stanziati per l’applicazione dei protocolli sanitari (ultimi 20 milioni di euro che si sommano ai 56 milioni già stanziati nei mesi scorsi).

“Ho voluto ringraziare il Governo – ha dichiarato il presidente federale nella conferenza stampa che ha fatto seguito al Consiglio – e in particolar modo il sottosegretario allo Sport Vezzali e il ministro dell’Economia Franco per l’istituzione di un tavolo tecnico che permetterà di evitare forme di interlocuzione non coordinate. Il mondo del calcio ha il diritto di rivendicare richieste di agevolazioni, ma allo stesso tempo ha il dovere di presentarsi con un suo progetto industriale serio, che generi prospettive diverse”.

Si auspica un ritorno imminente al 100% di capienza negli stadi, sperando naturalmente che la curva epidemiologica continui a scendere, e un riconoscimento per i 15/16 miliardi che lo sport italiano genera nel mondo delle scommesse, con il calcio che recita un ruolo preponderante.

PressGiochi