FDJ United, scommesse online in calo dopo l’acquisizione di Kindred

La neo-ribattezzata FDJ United ha registrato un calo nel fatturato delle scommesse sportive online nel primo trimestre dell’anno, a pochi mesi dall’acquisizione del Kindred Group.

L’operatore della lotteria nazionale francese aveva significativamente ampliato la propria presenza nel settore delle scommesse sportive con il completamento dell’acquisizione, del valore di 2,45 miliardi di euro, del gruppo svedese Kindred, noto per i marchi Unibet (scommesse sportive) e 32Red (casino online).

Tuttavia, l’integrazione non è stata priva di difficoltà. Il report del primo trimestre mostra un calo del 10% nei ricavi da scommesse e giochi, scesi da 256 milioni di euro a 231 milioni di euro. FDJ ha attribuito questa flessione a transizioni normative nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, nonché a un aumento della tassazione in quest’ultimo mercato, dove i ricavi sono diminuiti del 41%.

Nonostante ciò, il gruppo resta fiducioso: il numero di giocatori attivi è cresciuto del 10% su base annua e del 5% rispetto al quarto trimestre 2024. Ha inoltre affermato che, escludendo i mercati difficili di Regno Unito e Paesi Bassi, il fatturato delle scommesse sportive sarebbe cresciuto dell’8% su base annua.

A compensare almeno in parte le difficoltà nel comparto online c’è il canale retail: le scommesse fisiche sono salite del 2% anno su anno, raggiungendo 561 milioni di euro. Anche la divisione lotteria, da sempre il prodotto di punta dell’azienda e ulteriormente ampliata lo scorso anno, ha segnato una crescita del 5%, toccando i 528 milioni di euro.

FDJ ha attribuito la buona performance del canale retail alla vasta offerta di scommesse calcistiche, favorita dal nuovo formato delle competizioni europee come la Champions League, e alla continua popolarità del calcio nazionale francese.

Nel complesso, il fatturato del gruppo al termine del primo trimestre si è attestato a 925 milioni di euro, in calo dell’1% rispetto al 2024 e in flessione anche rispetto ai 998 milioni registrati nel quarto trimestre 2024. Nonostante ciò, FDJ rimane uno dei leader di mercato in Francia, con una quota superiore al 20%.

PressGiochi