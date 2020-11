Fassina (Leu): “Lotteria dei corrispettivi solo per pagamenti elettronici”

“Per quanto concerne i giochi pubblici, si modifica la disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine di permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico; inoltre, vengono modificate le misure premiali per utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l’altro, che le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale”.

Lo ha dichiarato Stefano Fassina, relatore per la Commissione Bilancio della Camera al disegno di legge di bilancio 2021.

PressGiochi