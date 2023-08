Fantasy Leagues, nuovo territorio di caccia per i siti di gambling

Da un’indagine svolta dalla emittente dalla BBC, l’industria del gambling sta prendendo di mira coi propri messaggi pubblicitari i giovani e i giovanissimi che partecipano alla Fantasy Premier League, gioco di calcio online aperto a tutti, dai 13 anni in su.

Non ci sono dati sul numero di bambini che giocano a FPL. Il professor Luke Wilkins della La Trobe University, che ha svolto ricerche approfondite sui fantasy sport, stima che il 45% degli adulti iscritti abbia meno di 30 anni.

Il gioco è gestito dalla Premier League, ma ha una vasta comunità di creatori di contenuti indipendenti che si guadagnano da vivere condividendo suggerimenti e strumenti online. Ecco allora l’insinuarsi di messaggi pubblicitari di vario tipo, che ovviamente diventano illegali nel momento in cui si dirigono anche ai minorenni.

La prima conseguenza del servizio diffuso da BBC è stata che uno dei principali podcast, The FPL Wire, ha rimosso gli annunci di Fairplay Exchange, società che consente alle persone di piazzare scommesse personali l’una contro l’altra.

Ma ad essere invasi da pubblicità di gambling sono anche i siti web indipendenti, come Fantasy Football Scout, che ultimamente ha pubblicato messaggi promozionali di Bet 365, incoraggiando i lettori a iscriversi a un gioco a tema fantacalcio con un montepremi di £ 500.000.

Carolyn Harris MP, che presiede il gruppo parlamentare che si interessa dei danni provocati dal gioco d’azzardo, ha descritto i risultati BBC “profondamente preoccupanti”.

Eppure, le regole della Advertising Standards Authority dovrebbero essere chiare a tutti, compreso l’impegno da parte delle società di stroncare tutte le possibili violazioni.

Come ha affermato un portavoce di FPL: “La Fantasy Premier League è resa gratuita per tutti gli utenti al fine di assicurare che ogni fan abbia la possibilità di partecipare. Quando veniamo a conoscenza di una violazione di questo principio, o di qualsiasi altro aspetto dei nostri termini e condizioni, adotteremo le misure appropriate. Questi termini e condizioni vietano la creazione di mini-leghe per scopi commerciali, perciò ci riserviamo il diritto di eliminare la mini-lega e sospendere o eliminare la registrazione di qualsiasi amministratore e giocatore.”

Fantasy Football Fix è un importante sito web FPL indipendente con oltre 400.000 utenti. Fornisce agli utenti suggerimenti e dati, incluso l’uso dell’intelligenza artificiale per ottimizzare i team di fantasia. Il sito ora ha una politica di divieto di pubblicità sul gioco d’azzardo, ma in passato ha stretto accordi con società di scommesse. Alla BBC ha spiegato che i suoi utenti pagano per contenuti premium sulle migliori strategie per vincere a FPL, ma una società di scommesse ha offerto agli utenti l’accesso gratuito ai contenuti premium di Fantasy Football Fix se aprivano anche un conto scommesse con loro e depositavano £ 5. Per ogni nuovo cliente indirizzato alla società di scommesse, Fantasy Football Fix pagava £ 90.

Dunque, si tratta di una situazione molto complessa, sulla quale la Gambling Commission, che rilascia le certificazioni di conformità anche alle società di Fantasy League, non sempre ha possibilità di intervenire. Molto dipende dal senso di responsabilità delle stesse. E molte di loro si sono già avviate sulla strada giusta.

Pressgiochi