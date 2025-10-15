Newsletter

15 Ottobre 2025 - 14:31

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Fano (PU): minore in una sala scommesse, sanzione di oltre 6mila euro per il titolare

La Polizia di Stato ha effettuato dei controlli mirati sul territorio di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. In particolare, è stata ispezionata una sala scommesse in cui le

15 Ottobre 2025

Share the post "Fano (PU): minore in una sala scommesse, sanzione di oltre 6mila euro per il titolare"

Stampa pagina

La Polizia di Stato ha effettuato dei controlli mirati sul territorio di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino.

In particolare, è stata ispezionata una sala scommesse in cui le forze dell’ordine hanno scoperto la presenza di un minore. Il ragazzo è stata affidato ai genitori mentre è stata erogata una sanzione di 6.666 euro nei confronti del gestore della sala scommesse per non essersi accertato dell’età dell’avventore al suo arrivo nel locale.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

BetMGM: ricavi in crescita del 23% nel terzo trimestre 2025

BHA e Flutter lanciano ‘The Future of Racing’ per innovare l’ippica

Sud America. Stretta del governo di Trinidad e Tobago sul gioco illegale: previste pene e sanzioni più severe

Entain cresce in Italia: +6% nel terzo trimestre 2025, online e retail in ripresa

Goni (SU): sequestrate slot machine irregolare e sanzioni per 22mila euro

Fano (PU): minore in una sala scommesse, sanzione di oltre 6mila euro per il titolare

10&Lotto: in Lombardia doppia vincita da 150mila euro

Lotto: vincite in Puglia per 103mila euro

“Find Your EDGE” racchiude la forza e l’influenza di iGB Affiliate Barcelona 2026

Manovra 2026, Giorgetti: “Riduzione delle tasse, sostegno a imprese e famiglie, più risorse per la sanità”

IGT, le slot Wheel of Fortune e Megabucks assegnano jackpot per oltre 6 milioni di dollari a settembre

Torino-Napoli, Conte vuole approfittare di Roma-Inter. I pronostici di Netwin

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy