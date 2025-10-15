Fano (PU): minore in una sala scommesse, sanzione di oltre 6mila euro per il titolare

La Polizia di Stato ha effettuato dei controlli mirati sul territorio di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. In particolare, è stata ispezionata una sala scommesse in cui le

In particolare, è stata ispezionata una sala scommesse in cui le forze dell’ordine hanno scoperto la presenza di un minore. Il ragazzo è stata affidato ai genitori mentre è stata erogata una sanzione di 6.666 euro nei confronti del gestore della sala scommesse per non essersi accertato dell’età dell’avventore al suo arrivo nel locale.

PressGiochi