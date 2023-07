Fanelli (Astro): “Tasse sul gioco davvero alte. Sulle slot machine siamo davvero al limite”

“Bisogna fare attenzione e chiarezza sui dati del gioco. Il prelievo reale sul settore dei giochi è quasi il 68%. Spesso sui numeri del gioco si fa molta confusione. Questo prelievo viene fatto sui ricavi lordi.

Ogni miliardo di raccolta che si sposta dalle Awp all’online si perdono 23 punti percentuali di imposte.

Il problema al cuore della Delega è il rapporto con le regioni. Per fare il drenaggio delle entrate o si aumenta la tassazione sui giochi e la devolvo alle regioni o taglio una parte di introiti statali per darla alle regioni. Questa ultima ipotesi vedrebbe sicuramente contraria la Ragioneria dello Stato. Se dobbiamo dare qualcosa alle regioni dobbiamo toglierla allo Stato ma per fare questo poi dovremmo coprire questo ammanco statale con altri fondi.

Il payout delle awp è al 65% e siamo veramente al limite. E’ troppo basso. Quindi dare una soluzione a questo tema sarà davvero complicato”.

Così Roberto Fanelli del Centro Studi Astro durante la presentazione del rapporto sul settore del gioco in Italia realizzato dalla CGIA di Mestre e Astro.

PressGiochi