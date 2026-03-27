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FanDuel Sportsbook presenta una nuova esperienza MLB, rafforzando la sua posizione come “Casa del Fuoricampo”

Il principale brand statunitense di Flutter lancia il gioco gratuito Daily Dinger, nuovi mercati di scommesse sui fuoricampo e strumenti migliorati per i giocatori in vista della nuova stagione MLB.

27 Marzo 2026

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FanDuel, la principale società di gaming online del Nord America, ha annunciato un importante aggiornamento della sua offerta MLB, consolidando la sua posizione come “Casa del Fuoricampo”. Le scommesse sui fuoricampo continuano a essere tra i mercati più popolari nel baseball, e FanDuel sta introducendo nuovi mercati dedicati ai fuoricampo, un gioco giornaliero gratuito e funzionalità avanzate progettate per rendere più semplice che mai per gli utenti vivere i momenti più emozionanti del baseball.

“FanDuel è la Casa del Fuoricampo perché abbiamo costruito la nostra offerta MLB attorno alla parte più emozionante e popolare del gioco,” ha dichiarato Karol Corcoran, Managing Director di FanDuel Sportsbook. “Dai nuovi mercati dedicati ai fuoricampo alle esperienze gratuite come Daily Dinger, questi aggiornamenti danno vita a questa visione. Offriamo intenzionalmente ai clienti più modi per partecipare e maggiore sicurezza nelle loro scommesse.”

Innovazione sui fuoricampo al centro dell’esperienza – FanDuel sta ampliando la propria offerta MLB con una serie di funzionalità e mercati progettati specificamente attorno alle scommesse sui fuoricampo, tra cui:

  • Daily Dinger – Un nuovo gioco gratuito in cui gli utenti scelgono ogni giorno un giocatore che colpirà un fuoricampo; i vincitori ottengono un token di aumento delle vincite per le scommesse MLB del giorno successivo
  • Mercati “Laser” Home Run – Scommesse sui fuoricampo battuti con una velocità di uscita di almeno 110 MPH
  • Griglie 3+ Home Run – Visualizzazioni dinamiche che evidenziano i giocatori con potenziale di più fuoricampo nella giornata

Queste novità si aggiungono alle promozioni già popolari sui fuoricampo, come Dinger Tuesdays e i bonus live durante le partite.

Espansione dei mercati di scommessa – Oltre alle offerte focalizzate sui fuoricampo, FanDuel introduce nuovi modi per scommettere sulla MLB:

  • Mercati sulla velocità di uscita (Exit Velocity) – Scommesse over/under basate sulla velocità della palla battuta
  • Futures Same Game Parlay (SGP) – Possibilità di combinare Division, Pennant e World Series in un’unica scommessa

Esperienza migliorata e funzionalità user-friendly – FanDuel ha introdotto un’interfaccia MLB rinnovata che offre informazioni chiare e utili per aiutare gli utenti a prendere decisioni più consapevoli:

  • Maggiore visibilità dei giocatori – Indicatori in tempo reale delle formazioni titolari, incluso l’ordine di battuta
  • Griglie dei giocatori principali – Possibilità di consultare e scommettere su più partite in un’unica schermata
  • Dati sulle prestazioni integrati – Accesso a statistiche e trend recenti direttamente nei mercati
  • Storico delle prestazioni – Analisi dettagliata delle prestazioni passate dei giocatori

Ulteriori miglioramenti includono una liquidazione più rapida delle scommesse, spesso già al lancio successivo, e un ampliamento delle funzionalità per le same-game parlay.

Nuove regole – FanDuel introduce anche nuove regole per aumentare chiarezza e flessibilità. Da questa stagione, le scommesse sui giocatori saranno valide solo se il giocatore selezionato è nella formazione titolare e effettua almeno una presenza al piatto. Questa modifica consente anche una disponibilità anticipata dei mercati grazie a maggiore certezza sulle formazioni.

Partnership con Anthony Rizzo – FanDuel ha inoltre annunciato una nuova partnership con l’ex campione delle World Series e analista di NBC Sunday Night Baseball, Anthony Rizzo, che sarà ambasciatore del brand su TV, piattaforme digitali e social. Rizzo sarà protagonista nelle campagne pubblicitarie, nelle iniziative di scommesse brandizzate e nei momenti chiave della stagione MLB.

 

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