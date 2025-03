Fanduel rafforza le iniziative di gioco responsabile nel mese di consapevolezza del gioco problematico

Marzo è il mese della consapevolezza del gioco problematico e FanDuel, il più grande marchio di Flutter e leader del mercato statunitense nelle scommesse sportive online e nell’iGaming, continua a sviluppare la sua piattaforma di gioco responsabile attraverso una nuova programmazione progettata per ampliare l’accesso all’istruzione sul gioco responsabile. L’azienda sta espandendo la sua relazione con Craig Carton per lanciare “The Comeback with Craig Carton”, un nuovo programma televisivo di FanDuel che si concentrerà sul recupero dal gioco problematico. FanDuel sta anche aggiungendo nuove risorse al programma Trusted Voices: Conversations About Betting lanciato l’anno scorso. Insieme al continuo supporto per i partner no profit, queste iniziative continuano ad aumentare la visibilità delle risorse sul gioco problematico e dell’istruzione sul gioco responsabile.

“FanDuel rimane fermo nel suo impegno a guidare il settore nel gioco responsabile e siamo orgogliosi di presentare contenuti e programmi inediti nel settore progettati per destigmatizzare il gioco d’azzardo problematico e offrire istruzione sul gioco responsabile”, ha affermato Cory Fox, Senior Vice President of Public Policy and Sustainability di Fanduel. “Il nostro nuovo programma TV FanDuel con Craig Carton, il programma Trusted Voices ampliato e gli investimenti in istruzione e advocacy fanno parte del nostro impegno annuale per il gioco responsabile e non vediamo l’ora di continuare a offrire prodotti e programmi innovativi ai nostri clienti”.

L’ex giocatore NBA e allenatore di basket Randy Livingston e sua moglie, l’agente sportivo Anita Smith, sono ambasciatori del gioco responsabile di FanDuel e sono apparsi di recente nel primo episodio di “The Comeback with Craig Carton”. Livingston e Smith sono stati i primi ospiti di Carton e hanno parlato della storia della loro famiglia con il gioco problematico, comprese le sfide che Livingston ha dovuto affrontare come giocatore problematico guarito e Smith come sua moglie.

FanDuel ha lanciato Trusted Voices con Livingston e Smith l’anno scorso. Il programma è progettato per fornire ad adulti fidati, tra cui genitori, tutori e allenatori, strumenti e risorse per parlare ai giovani di gioco d’azzardo, rischi associati, come riconoscere i segnali di avvertimento e dove rivolgersi per ottenere supporto. FanDuel sta offrendo supporto a pagamento al programma tramite radio, e social network con una campagna pubblicitaria che mira a sensibilizzare sui rischi del gioco d’azzardo minorile e a dotare genitori e allenatori di conversazioni proattive e informate sul gioco.

Il Gambling Disorder Screening Day di quest’anno, un’iniziativa originariamente fondata dalla Division on Addiction della Cambridge Health Alliance, si è svolto l’11 marzo e FanDuel ha collaborato con Kindbridge Behavioral Health per fornire ai clienti di tutto il paese risorse per un processo decisionale informato. FanDuel ha fornito ai clienti il Gambling Disorder Screener gratuito e riservato di Kindbridge e ha evidenziato i servizi di consulenza e supporto in telemedicina disponibili tramite Kindbridge per coloro che cercano aiuto. FanDuel ha anche amplificato la consapevolezza della giornata sui suoi canali social.

FanDuel sta donando $ 150.000 al National Council on Problem Gambling (NCPG) che supporterà ulteriormente il programma Agility Grants del NCPG, finanziato dalla NFL tramite la NFL Foundation. Questo programma fornisce finanziamenti a organizzazioni no profit in tutto il paese per la prevenzione del gioco problematico in aree che attualmente non hanno servizi o per espandere la programmazione esistente. “Siamo grati a FanDuel per il loro generoso supporto al programma Agility Grants. Come prima iniziativa di sovvenzione nazionale dedicata alla prevenzione del gioco d’azzardo, questo finanziamento amplia la nostra capacità di supportare programmi basati sulla comunità, rafforzando la portata e l’impatto degli sforzi di prevenzione del gioco d’azzardo problematico a livello nazionale”. ha affermato la presidente del consiglio di amministrazione del NCPG Susan Sheridan Tucker.

FanDuel farà inoltre una donazione aggiuntiva di $ 150.000 all’International Center for Responsible Gaming (ICRG). La donazione contribuirà a finanziare la creazione di un Center of Excellence (COE) incentrato sulla promozione della ricerca sui comportamenti di gioco responsabile.

“Siamo orgogliosi di collaborare con FanDuel mentre lavoriamo insieme per promuovere ricerche critiche che plasmeranno il futuro delle strategie di gioco responsabile”, ha affermato Arthur Paikowsky, Presidente dell’ICRG. “Il supporto di FanDuel sta aiutando a finanziare un Center of Excellence incentrato sui comportamenti di gioco responsabile e non vediamo l’ora di generare approfondimenti basati su prove che abbiano un impatto positivo sulle comunità”.

PressGiochi