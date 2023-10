FanDuel (Flutter) collabora con l’NBA per offrire ai fan tre mesi di NBA League Pass

Flutter è lieta di annunciare che FanDuel – la principale società di gioco online del Nord America e partner ufficiale per le scommesse sportive della National Basketball Association (NBA) – sarà l’unico operatore di scommesse sportive statunitense a offrire ai propri clienti tre mesi di NBA League Pass.

Il sito di scommesse sportive sta inoltre introducendo nuove funzionalità di prodotto che aiuteranno i fan a scommettere sui momenti chiave di una partita in tempo reale.

Sia i clienti nuovi che quelli esistenti di FanDuel che scommettono sulla nuova stagione NBA potranno usufruire dell’offerta NBA League Pass fino all’11 dicembre, mentre i fan che fanno parte del programma di abbonamento globale della lega – NBA ID – avranno accesso a vantaggi e offerte speciali tramite FanDuel.

Altrove, i fan della NBA potranno godersi il nuovo prodotto di FanDuel, The Pulse, in questa stagione. Questa è una nuova esperienza curata sulle scommesse sportive FanDuel che segue le più grandi trame del basket e offre scommesse live sui momenti che contano di più. Man mano che l’azione si svolge, nuove scommesse verranno aggiunte al feed in un formato basato sulla narrazione, offrendo ai fan un percorso semplificato per scoprire cosa sta succedendo nel gioco in tempo reale.

Per la prima volta, FanDuel offrirà anche scommesse Live Same Game Parlay su ogni partita NBA di questa stagione, migliorando ulteriormente l’esperienza di scommesse e intrattenimento in-game per i fan.

Attraverso Live Same Game Parlay, i fan possono creare parlay mentre l’azione si svolge durante una partita, creando nuove opportunità per impegnarsi in un incontro ogni trimestre.

Mike Raffensperger, Chief Commercial Officer di FanDuel, ha dichiarato: “FanDuel si impegna a offrire il miglior prodotto di scommesse sportive sul mercato e ad elevare l’esperienza di intrattenimento per i fan in questa stagione NBA. Quest’anno sfrutteremo la potenza della nostra partnership NBA e della nostra piattaforma leader del settore per creare un ecosistema in cui i fan possano scommettere sui momenti cruciali di una partita in tempo reale e guardare per vedere i risultati, migliorando le loro scommesse sportive e l’esperienza di intrattenimento.”

