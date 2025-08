FanDuel FC: da un messaggio su Slack al trofeo di campionato

A volte le storie migliori nascono da idee semplicissime. Quando Billy Cundall, Senior Manager nel team Acquisition Strategy di FanDuel, si è trasferito da Londra a New York, non conosceva

A volte le storie migliori nascono da idee semplicissime. Quando Billy Cundall, Senior Manager nel team Acquisition Strategy di FanDuel, si è trasferito da Londra a New York, non conosceva anima viva. Una chiacchierata casuale su Slack e l’amore condiviso per il calcio hanno cambiato tutto — dando il via a un’avventura che cattura perfettamente lo spirito di Flutter. L’esperienza ha unito un team di colleghi in modo inaspettato e memorabile, al punto da far esclamare a tutti: What the Flutter?

Tutto è iniziato prima di una partita del Leeds United. “Ho creato un gruppo Slack alla cieca, sperando di trovare abbastanza persone per una partitella,” ricorda Billy.

Quella che era una semplice partita tra colleghi ha presto preso slancio. “Quella mattina ci siamo resi conto di quanti fossero gli appassionati di calcio in azienda,” racconta. “Abbiamo cominciato a giocarci partite nel weekend, ed è lì che è nato il sogno di formare una squadra vera da 11.”

Colleghi di ogni dipartimento — dagli Assistenti Media ai VP — hanno mostrato talenti nascosti con il pallone. Tom Lodge, Senior Manager per la Strategia di Marketing, lo ricorda bene:

“Billy ha annunciato la creazione del team durante una riunione generale. Il calcio è la mia passione e rappresentava una grande occasione per conoscere nuove persone in azienda, così l’ho contattato subito su Slack.”

Da partite informali a una squadra vera, FanDuel FC si è formata rapidamente — diventando l’unica squadra aziendale in un campionato competitivo di New York, sfidando club locali affermati. Quella che poteva restare un’attività del weekend si è trasformata in qualcosa di molto più grande.

Billy, che aveva lavorato con diversi brand di Flutter — Sky Betting & Gaming, PokerStars, e ora FanDuel — conosceva bene il “Flutter Edge”: una cultura collaborativa che supera i confini nazionali. Questo spirito di squadra è diventato la forza di FanDuel FC.

Con compagni che già collaboravano sul lavoro, anche il gioco sul campo si è sviluppato positivamente in modo naturale. La squadra neonato ha addirittura vinto il campionato alla prima stagione. “Sapere che abbiamo vinto il titolo essendo l’unica squadra aziendale è davvero figo,” dice Tom. “Ha dimostrato la potenza del nostro spirito da ‘one team’.”

Jake Ryan, Media Associate, lo ha vissuto profondamente: “Alla terza partita ho capito che questa squadra era diversa da tutte le altre. Sono colleghi, anche di alto livello, ma attraverso il calcio abbiamo costruito un’amicizia vera.”

Ogni storia da underdog ha il suo punto di svolta. Per FanDuel FC è stato un match teso contro i rivali Barnstonworth Rovers FC. Billy lo ricorda con vividezza: “A poche partite dalla fine, abbiamo giocato contro di loro in uno scontro al vertice. L’intensità era pazzesca. Sembrava finisse in parità, ma un gol su calcio piazzato ha rotto l’equilibrio: 1-0 per noi. È stato il momento in cui ho pensato: ‘Wow, stiamo per essere promossi!’”

Eric Gooden, Senior Analyst, ha avuto il suo momento What the Flutter?! già prima: “L’agitazione pre-partita c’era. Ma vedere la squadra con le divise blu e il logo FD — pensando che tutto era solo un’idea pochi mesi prima — e vincere… è stato magico.”

Drew Budinsky, Analyst per l’Eccellenza Operativa, aggiunge: “Crescevamo a ogni partita, più affiatati, e abbiamo chiuso la stagione con 14 vittorie consecutive.”

Le difficoltà non sono mancate. “Non era facile raggiungere il campo,” dice Drew. “Spesso servivano passaggi in macchina, metro, bici o passeggiate fino a Randall’s Island. Ma con la pioggia o il sole, c’eravamo sempre.” Quella dedizione ha rafforzato le relazioni anche in ufficio. “È bello incontrare in sede qualcuno con cui non avrei mai parlato prima — e sapere che è un compagno di squadra,” dice Jake.

Il duro lavoro è stato ripagato con un titolo e la promozione. Drew ricorda: “Siamo usciti a festeggiare e ognuno ha condiviso cosa significasse la squadra per lui. I livelli di esperienza erano diversi, ma l’impegno è cresciuto costantemente.”

Tom sente ancora l’emozione: “Alzare il trofeo dopo l’ultima partita è stato surreale, considerando che era la nostra prima stagione. Il successo è merito della mentalità ‘one team’ così radicata nella cultura di FanDuel.”

Ora che la promozione è realtà, il team sogna in grande. Billy scherza: “Essere tunnelati da Messi sarebbe un sogno! Me la giocherei contro l’Inter Miami in Coppa.”

Eric guarda avanti: “Spero che possiamo continuare a crescere e coinvolgere ancora più persone. Questa community ha grandi prospettive.” Tom sogna un evento globale: “Il mio sogno folle? Organizzare una Flutter World Cup con squadre da tutto il gruppo Flutter in competizione.”

Jake resta con i piedi per terra: “Vincere altri titoli sarebbe fantastico. Ma finché giochiamo, ci divertiamo, e cresciamo come colleghi e amici — va bene così.”

Da un singolo messaggio Slack alla conquista del campionato, FanDuel FC dimostra cosa si può ottenere quando si dà spazio alle connessioni, alla collaborazione e ai grandi sogni. Come unica squadra aziendale nel loro campionato, non si sono limitati a partecipare — hanno dominato, grazie allo spirito da ‘one team’ che alimenta il successo globale di Flutter. Dalle partite a Brooklyn alla gloria del trofeo, da soli in una nuova città a legami incredibili — FanDuel FC è una storia What the Flutter che è solo all’inizio.

