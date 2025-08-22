FanDuel entra nei prediction markets con un accordo con CME Group

FanDuel, colosso statunitense del betting controllato da Flutter Entertainment, si prepara a compiere il suo primo passo oltre le scommesse sportive tradizionali grazie a una joint venture con il Chicago Mercantile Exchange Group (CME). L’intesa consentirà di offrire agli utenti la possibilità di puntare su contratti legati a eventi finanziari, aprendo così le porte a un settore emergente: i prediction market regolamentati.

La novità consiste nella possibilità, attraverso l’app FanDuel, di scommettere con importi minimi di appena 1 dollaro su esiti “sì o no” riguardanti indici di borsa come S&P 500 e Nasdaq-100, materie prime come petrolio e oro, criptovalute e indicatori economici chiave, dal PIL all’inflazione. A differenza delle tradizionali scommesse sportive, questi contratti assumono la forma di strumenti negoziabili durante la giornata, permettendo agli utenti di gestire le proprie posizioni e il rischio in tempo reale.

Secondo la CEO di FanDuel, Amy Howe, l’obiettivo è intercettare un pubblico ampio interessato a forme di trading su eventi concreti, ampliando al contempo la base clienti della piattaforma. Ogni contratto sarà interamente finanziato per limitare i rischi al ribasso e garantire conformità agli standard federali.

L’operazione avviene in un contesto in cui i prediction market stanno conoscendo una rapida ascesa. Negli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) è alle prese con la definizione normativa di questi strumenti, spesso in bilico tra strumenti di copertura finanziaria e gioco d’azzardo mascherato. Le offerte legate a politica ed elezioni sono state al centro di scontri regolatori, portando in passato alla sospensione di alcuni mercati. Puntare inizialmente su ambiti finanziari ed economici, spiegano gli analisti, potrebbe aiutare FanDuel e CME a evitare le stesse difficoltà incontrate dai competitor.

La mossa arriva in parallelo a iniziative di altri operatori. Robinhood, ad esempio, ha appena lanciato mercati predittivi sul football professionistico e universitario, mentre piattaforme come Kalshi e Polymarket stanno guadagnando popolarità con contratti legati a politica ed eventi di attualità. Non a caso, diversi analisti ritengono probabile un imminente ingresso anche di DraftKings, potenzialmente attraverso acquisizioni mirate.

Per Flutter, che già gestisce da oltre dieci anni Betfair – il più grande betting exchange al mondo – l’operazione rappresenta un naturale sviluppo. In un periodo in cui la pressione fiscale statale riduce i margini delle scommesse sportive, diversificare verso mercati regolamentati e connessi al trading potrebbe garantire nuove prospettive di crescita.

Il lancio dei nuovi contratti su FanDuel è previsto entro la fine dell’anno.

