FanDuel di Flutter firma accordo con Carolina Panthers

FanDuel, di proprietà di Flutter, la principale società di gioco online del Nord America, ha annunciato oggi una nuova partnership pluriennale con i Carolina Panthers come partner ufficiale per le scommesse sportive. La partnership precede il lancio delle scommesse sportive mobili nella Carolina del Nord l’11 marzo e fa parte di una serie di iniziative per coinvolgere gli appassionati di sport in tutto lo stato.

Come parte della partnership, FanDuel sfrutterà i segni del team attraverso i suoi canali di marketing e collaborerà con il team sui contenuti digitali e sui social media. Il lancio rende la Carolina del Nord il 22esimo stato in cui FanDuel offre scommesse sportive mobili.

Mike Raffensperger, Chief Commercial Officer di FanDuel, ha dichiarato: “Portare FanDuel agli appassionati di sport in tutta la Carolina del Nord è un momento importante per la nostra attività e siamo entusiasti di poter lavorare con i Carolina Panthers per presentare la loro base di fan al sito di scommesse sportive numero 1 in America. Non vediamo l’ora di supportare la squadra la prossima stagione e di coinvolgere gli appassionati di sport in tutta la Carolina del Nord con il nostro prodotto”.

Kristi Coleman, presidente dei Carolina Panthers, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a FanDuel come partner ufficiale per le scommesse sportive. Mentre guardiamo avanti alla stagione 2024, siamo entusiasti delle esperienze uniche e coinvolgenti che questa partnership offrirà ai nostri fan del North Carolina”.

