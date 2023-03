FanDuel celebra il lancio delle scommesse mobile in Massachusetts

Mentre FanDuel, l’azienda statunitense leader di mercato di Flutter Entertainment, lancia la sua principale app di scommesse sportive e l’esperienza online in Massachusetts, annuncia anche una nuova partnership pluriennale con

Mentre FanDuel, l’azienda statunitense leader di mercato di Flutter Entertainment, lancia la sua principale app di scommesse sportive e l’esperienza online in Massachusetts, annuncia anche una nuova partnership pluriennale con i Boston Bruins che hanno nominato l’azienda partner ufficiale per le scommesse sportive.

A partire da oggi, FanDuel offre la sua migliore esperienza di scommesse sportive online agli appassionati di sport che hanno almeno 21 anni in Massachusetts, che ora possono piazzare scommesse su calcio, basket, baseball, golf, calcio e tennis con una moltitudine

di scommesse e opzioni di pagamento disponibili.

“Il Massachusetts ospita alcuni dei fan più appassionati di tutto il paese e siamo entusiasti di migliorare la loro esperienza visiva con il lancio dell’app FanDuel Sportsbook”, ha affermato Mike Raffensperger, Chief Commercial Officer, FanDuel Group.

In qualità di partner ufficiale per le scommesse sportive dei Boston Bruins, FanDuel potrà utilizzare i marchi dei Boston Bruins.

Inoltre, FanDuel avrà segnaletica sia sulle balaustre all’interno del TD Garden che sulle nuove balaustre migliorate digitalmente della NHL. I due collaboreranno anche sui contenuti digitali e sui social media, inclusi i takeover della home page e altri contenuti esclusivi sui canali social di Bruins e FanDuel.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a FanDuel nella famiglia Bruins e TD Garden”, ha dichiarato Glen Thornborough, Chief Revenue Officer dei Boston Bruins.

“Con la legalizzazione delle scommesse sportive in Massachusetts nel gennaio 2023, è un momento entusiasmante per collaborare con un leader del settore in FanDuel”.

Il Massachusetts diventa il 19° stato in cui FanDuel offre scommesse sportive su dispositivi mobili, unendosi ad Arizona, Colorado, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia e

Wyoming.

