FanDuel Casino Jackpots è ufficialmente attivo in tre stati americani

FanDuel, il più grande marchio di Flutter e leader del mercato statunitense nelle scommesse sportive online e nell’iGaming, ha annunciato il lancio di FanDuel Casino Jackpots, un nuovo sistema di jackpot progressivo.

FanDuel Casino Jackpots può essere collegato a diverse slot o giochi da tavolo per offrire più vincite a più giocatori. I giocatori nuovi ed esistenti di FanDuel Casino possono iscriversi e giocare a qualsiasi gioco idoneo su FanDuel Casino. Una volta iscritti, verranno aggiunti 0,10 $ extra a ogni puntata per avere la possibilità di vincere quattro jackpot a scelta, tra cui Mini, Minor, Major o Mega Jackpot.

FanDuel Casino Jackpots è ora disponibile per tutti i giocatori di New Jersey, Michigan e Pennsylvania. FanDuel Casino aggiunge ufficialmente la Pennsylvania come terzo stato a lanciare FanDuel Casino Jackpots. Dal lancio di FanDuel Casino Jackpots all’inizio del 2025, oltre 50.000 giocatori hanno vinto su FanDuel Casino, con oltre 1500 vincitori al giorno.

“A FanDuel Casino puntiamo tutto sulla sensazione di vincere e con FanDuel Casino Jackpots stiamo portando il tutto a un livello superiore, con più jackpot e più vincitori che mai”, afferma Andrew Gradwell, Vicepresidente Senior di FanDuel Casino. “Aggiungendo questo ulteriore livello di entusiasmo alla nostra gamma di giochi esclusivi e di alta qualità, i giocatori ora hanno più possibilità di vincere ogni volta che giocano a uno dei loro giochi da casinò online preferiti”.

FanDuel Casino ha acquisito BeyondPlay, specialista nel coinvolgimento dei giocatori, nel febbraio 2024. Con l’aggiunta di BeyondPlay a FanDuel Casino, l’azienda ha rafforzato la sua esperienza cliente leader del settore.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di mantenere la promessa fatta al team di FanDuel, fornendo loro la migliore tecnologia per i jackpot della categoria, sfruttando la profonda esperienza del nostro team di BeyondPlay”, afferma Karolina Pelc, CEO di BeyondPlay. “Questo lancio è qualcosa che attendevamo con impazienza e vederlo attivo in tre stati è una vera testimonianza della forza della collaborazione tra i nostri team, ora tutti parte di FanDuel”.

