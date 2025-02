Family Entertainment Expo: dal 25 al 27 febbraio 2025 in Fiera Bergamo torna il grande salone B2B per gli operatori dell’Amusement

Nel segno del divertimento senza vincite in denaro, da martedì 25 a giovedì 27 febbraio 2025 la Fiera di Bergamo ospita la terza edizione di Family Entertainment Expo (FEEXPO), fiera internazionale organizzata da Consorzio FEE (costituito da un gruppo di aziende leader nella produzione e distribuzione di apparecchi da puro intrattenimento) e Promoberg (società che gestisce la Fiera di Bergamo), riservata agli operatori professionali della filiera dell’Amusement, ma anche a imprenditori e investitori che desiderano entrare nel settore e sviluppare un proprio business, cogliendo le opportunità di un mercato in continua evoluzione.

I numeri – Un mercato con numeri significativi, che ben rappresentano il settore del gioco senza vincite in denaro in Italia, un settore industriale sano e sicuro: oltre 60mila addetti (tra impiegati diretti e indotto); più di 6.200 imprese (nella stragrande maggioranza PMI di tradizione familiare con oltre 30 anni di attività alle spalle); 800 milioni di euro di fatturato diretto annuo; oltre 90mila apparecchi sul territorio.

L’edizione 2025 mette in mostra sui 6.500 mq del padiglione A i migliori prodotti (tutti da ‘testare’ pensando al divertimento degli utenti finali) portati a Bergamo da 64 imprese (9 quelle straniere) in rappresentanza di 14 regioni italiane e 6 stati esteri (Francia, Gran Bretagna, Germania, San Marino, Polonia e Belgio): numeri in crescita sia per i dati nazionali (+1,5% di imprese) ma soprattutto per quelli stranieri (2 stati esteri in più e +50% di imprese). La regione maggiormente rappresentata è l’Emilia-Romagna, con 13 imprese, seguita nelle prime posizioni da Lombardia (10), Campania (8), Veneto (6) e Lazio (5). I settori merceologici rappresentati sono oltre una ventina. Dopo i buoni riscontri ottenuti dal debutto nel 2023, l’evento, pur non aperto al pubblico generico, mette in mostra le ultime novità dei migliori prodotti e servizi del panorama italiano ed internazionale del divertimento che hanno come utente finale il grande pubblico, a partire dalle famiglie, passando dai bambini più piccoli agli over 80. Spazio quindi, per fare solo alcuni esempi, agli intramontabili calcio balilla e flipper, ai kiddie rides per i più piccoli, passando dai video giochi più innovativi ai games della realtà virtuale e a tanto altro ancora. Alla ricca area espositiva di FEEXPO si somma anche una serie di eventi collaterali, con convegni e incontri tra operatori, associazioni e professionisti (Area Meeting, all’interno dello spazio Agorà nel foyer del padiglione A), per un proficuo confronto sul presente e sul futuro del settore dei giochi senza vincita in denaro.

Il momento clou in tal senso dell’evento è il convegno d’apertura “Ruolo sociale, economico e industriale del gioco da intrattenimento in Italia” in agenda martedì 25 febbraio alle ore 11:00 (Area Meeting), seguito da una tavola rotonda sul “Come unire le forze contro l’isolamento sociale”. L’appuntamento rappresenta una importante occasione per sottolineare il ruolo strategico dell’industria dell’intrattenimento e delle sale giochi. Il Convegno offre tre panel tematici fondamentali: 1) Aggregazione e Socializzazione, esaminando l’importanza delle sale giochi e dei parchi divertimento come spazi di inclusione sociale, con il supporto del MOIGE per un focus familiare. 2) Occupazione e Sostenibilità, esplorando l’impatto dell’industria sull’occupazione e gli investimenti in progetti sostenibili. Infine, 3) Tutela del Made in Italy mettendo in luce il ruolo delle PMI italiane nell’industria dell’intrattenimento. Altri momenti di confronto sono l’intervista a Elisabetta Poso, Direttore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi; l’Amusement e la necessità di distinguersi dal settore delle vincite in denaro; il rapporto tra Amusement e Media, un confronto a 360 gradi con i giornalisti che seguono il settore.

L’edizione 2025 porta anche un importante accordo di collaborazione, fortemente voluto da Federamusement-Confesercenti, con il Movimento Italiano Genitori (Moige). La collaborazione è finalizzata a un percorso innovativo di confronto e condivisione su tematiche delicate e attuali, quali l’isolamento, il disagio sociale e il bullismo, con un focus particolare sui bambini. Il progetto segna un primo passo concreto verso la sensibilizzazione e la prevenzione di fenomeni che colpiscono le nuove generazioni. Un’importante iniziativa di questa collaborazione è la presenza a Bergamo del Centro Mobile MOIGE contro il bullismo e il cyberbullismo, che offre servizi di prevenzione e counseling grazie a un team di psicologi esperti. Il Centro sarà a disposizione della cittadinanza e dei visitatori all’esterno di FEEXPO, un’opportunità per sensibilizzare e offrire supporto diretto a chiunque desideri affrontare questi temi fondamentali.

L’ingresso (riservato esclusivamente agli operatori) è gratuito, previa registrazione sul sito.

Orari: 10:00 – 18:00.

Interventi Luciano Patelli, Presidente Promoberg: “Le prime due edizioni di FEEXPO hanno confermato la bontà della manifestazione che mette in vetrina realtà che condividono la nostra stessa visione di intrattenimento e divertimento, che non include vincite in denaro. Un divertimento “sano” per tutte le famiglie: bambini, genitori, nonni. Siamo molto soddisfatti per la crescita dei dati, con 64 imprese, 14 regioni italiane rappresentate e in particolare, la partecipazione delle realtà straniere (9) e dei paesi esteri rappresentati (6): ciò conferma con i fatti la caratura internazionale della manifestazione. Promoberg sta sviluppando in tal senso nuove sinergie per ampliare ulteriormente gli eventi internazionali Business to Business in Fiera Bergamo, importanti per l’economia del Made in Italy e del nostro territorio, anche per quanto riguarda la sua promozione in ambito turistico e culturale. FEEXPO porta a Bergamo una filiera tra le più significative per la nostra economia e che oggi, più che mai, svolge un fondamentale ruolo anche sociale. In tal senso mi piace citare l’importante convegno d’apertura dedicato proprio al “Ruolo sociale, economico e industriale del gioco da intrattenimento in Italia”.

Sottolineo poi il significativo accordo di collaborazione con il Movimento Italiano Genitori (Moige), finalizzata a un percorso innovativo di confronto e condivisione su tematiche delicate e attuali, quali l’isolamento, il disagio sociale e il bullismo, con un focus particolare sui bambini. Con FEEXPO Bergamo è quindi per tre giorni la capitale italiana del divertimento, ma avendo il merito di affrontare anche temi sociali molto importanti per il futuro delle nuove generazioni”.

Davide Lenarduzzi, Amministratore delegato Promoberg: “Un plus del ricco calendario di Promoberg sta nell’alternare alle fiere dedicate al grande pubblico, quelle business to business riservate agli operatori di settori fortemente specializzati: è il caso di FEEXPO, salone che mette al centro la filiera dell’Amusement, un’eccellenza del Made in Italy a livello internazionale. Abbiamo fortemente voluto sviluppare un appuntamento estremamente verticale anche per la filiera del divertimento e dell’intrattenimento, perché siamo convinti (e dopo i riscontri delle due prime edizioni, lo siamo più che mai) che mettere direttamente a confronto buyer e operatori del settore con una formula Smart (dall’acronimo inglese: specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante, basato sul tempo) sia la soluzione migliore per consentire loro proficui scambi commerciali e nuovi progetti futuri. Il tutto all’interno di una location facilmente raggiungibile con ogni mezzo da tutta Italia ed Europa: Bergamo è al centro di una delle macroregioni più importati al mondo e la sua Fiera, facilmente raggiungibile con ogni mezzo, ad una manciata di chilometri dall’autostrada A4, dalla stazione FS e dall’aeroporto internazionale BGY, terzo scalo italiano, con circa 150 collegamenti in tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Il mercato fieristico è fortemente cambiato negli ultimi anni. Oggi è importante anche il contesto extra fiera, partendo dal ‘come’ ci si arriva, dove si può soggiornare e cosa si può fare durante i giorni della manifestazione. Pensando a tutto ciò, la Fiera, la città di Bergamo e il suo territorio, così ricchi di storia, cultura bellezze naturali e un eccellente patrimonio enogastronomico, sono una cornice straordinaria per eventi di caratura internazionale come FEEXPO”.

Tiziano Tredese, Presidente Consorzio Fee: “Anche per questa terza edizione, dopo i successi delle prime due, sono previste delle importanti novità. La Fiera accoglierà infatti espositori anche di settori complementari all’Amusement, come distributori di bevande e gadget. E quest’anno si sentirà ancora più forte la nostra voglia di internazionalizzazione. Abbiamo infatti incaricato una società specializzata nella ricerca di nuovi espositori a livello europeo, al fine di arricchire ulteriormente l’offerta. Inoltre, nelle ultime fiere internazionali, in Cina e Olanda, abbiamo osservato nuove idee e giochi innovativi che presenteremo in anteprima alla nostra manifestazione. Si tratta di prodotti di altissimo livello che incorporano tecnologie all’avanguardia. Siamo pronti a partecipare alla fiera di Orlando, in Florida, dove siamo già in contatto con produttori statunitensi che stanno preparando l’introduzione di nuovi prodotti. Questo ci consentirà di ampliare ulteriormente l’offerta espositiva della FEEXPO”.

Alessandro Lama, Presidente Federamusement: “Secondo i dati della Banca Ifis, il settore dell’intrattenimento e dello spettacolo influisce dell’1,5% sul Pil nazionale. Nel 2023, ha registrato una crescita sostenuta, superando anche i livelli pre-pandemia. Questo è dovuto a diversi fattori, tra cui la ripresa delle attività dal vivo, l’aumento della domanda di contenuti digitali e l’innovazione tecnologica. Tuttavia, le sfide sono ancora tante, soprattutto nell’ambito dell’intrattenimento senza vincite. FEEXPO rappresenta una straordinaria opportunità per tutti gli operatori di fare networking, stringere partnership e generare nuovi business. E per questa edizione, aspettatevi tante novità che promettono di rivoluzionare l’esperienza dei visitatori”.

PressGiochi