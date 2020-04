Faillace (Federserd): “Ludopatia non può essere sconfitta da qualche mese di divieto”

“Premetto che in realtà in questo periodo è vietato il gioco online legale, anche se è possibile comunque accedere a siti non legali, per cui in realtà non si può parlare di un vero e proprio divieto. E’ poi altamente probabile una prosecuzione dei sintomi di dipendenza, con la previsione di un boom di ripresa alla fine dell’emergenza. Questa, infatti, è una patologia della memoria, che non può essere sconfitta da qualche mese di divieto. In ogni caso, in caso di sintomi da astinenza da gioco quali ansia, attacco di panico o depressione, in questo periodo di emergenza, sono disponibili servizi territoriali di sostegno psicologico telefonico o via Skype, messi a disposizione dalla Federserd anche nelle fasce serali”.

Queste le dichiarazioni di Guido Faillace, Presidente Nazionale FeDerSerd, Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze, al fine di inquadrare la situazione storica del Disturbo da Gioco d’Azzardo e prospettare consigli utili ai soggetti colpiti e alle famiglie.

“In caso di gravità sintomatica, come aggressività o tentato suicidio, è possibile contattare il 118 e le Forze dell’Ordine, Autorità Competenti, sempre attive non solo per l’emergenza Coronavirus. Il sostegno psicologico è fondamentale per non abbandonare i soggetti, continuare il percorso iniziato prima dell’emergenza Coronavirus. Ma anche sostenere la persona nel senso di una ristrutturazione della propria vita, senza improvvisarsi specialisti e complicare il decorso della patologia. Un sostegno terapeutico a cui gioverebbe, a mio avviso, l’ausilio di strumenti di avanguardia come gli stimolatori elettrici transcranici, già utilizzati con successo per la cura della depressione”.

PressGiochi