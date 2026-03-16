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Fai3 Fai4, il nuovo gioco numerico ad estrazione che amplia l’offerta con semplicità, frequenza di vincita e premi immediati

L’offerta della famiglia dei giochi Lotto si arricchisce con Fai3 Fai4, il nuovo gioco pensato per offrire una nuova esperienza in linea con l’evoluzione dell’ecosistema di gioco e con le

16 Marzo 2026

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L’offerta della famiglia dei giochi Lotto si arricchisce con Fai3 Fai4, il nuovo gioco pensato per offrire una nuova esperienza in linea con l’evoluzione dell’ecosistema di gioco e con le abitudini dei giocatori.

“Con Fai3 Fai4 ampliamo la famiglia dei giochi Lotto introducendo una nuova esperienza di gioco semplice e veloce, spiega Alessandro Paciucci, CEO di LottoItalia e SVP Italy Lottery Operations di Brightstar Lottery. Il nuovo gioco interpreta i valori positivi del Lotto, leggerezza e divertimento, offrendo una modalità di gioco semplice e con un’alta frequenza di vincita.  La matrice numerica di soli 10 numeri (da 0 a 9) rende Fai3 Fai4 unico e vicino alla quotidianità delle persone, valorizzando combinazioni di numeri familiari come quelli che accompagnano la nostra giornata, un orario, una targa o un codice PiN”.

Giocare a Fai3 Fai4 è facile e veloce: scegli 3 numeri per Fai3 o 4 numeri per Fai4 (da 0 a 9) e aspetta l’estrazione.

Le estrazioni si tengono ogni 30 minuti, dalle 6 alle 24, tutti i giorni. Vinci indovinando almeno un numero nella posizione esatta. Un formato che unisce facilità di gioco e premi concreti.

Il nuovo gioco si inserisce all’interno della famiglia dei giochi Lotto, ampliandone l’offerta e affiancandosi agli altri giochi già disponibili, con l’obiettivo di intercettare nuove modalità di partecipazione e rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più orientato a soluzioni rapide e semplici.

Disponibilità e canali

A partire dal 18 marzo, Fai3 Fai4 sarà disponibile:

  • nelle ricevitorie del Lotto,
  • online, sui siti dei Rivenditori autorizzati
  • tramite App MyLotteries, per consentire ai giocatori di partecipare anche in modalità digitale.

I Punti Vendita saranno supportati da materiale informativo dedicato, tra cui locandine, schedine di gioco e documentazione sulla struttura dei premi, per accompagnare correttamente i giocatori alla scoperta della novità.

Con Fai3 Fai4, il Lotto continua a evolvere la propria offerta, rafforzando un modello di gioco fondato su semplicità, trasparenza e informazione responsabile, nel rispetto del quadro normativo e con attenzione alle diverse modalità di fruizione, fisiche e digitali.

 

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