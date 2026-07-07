Fai3 Fai4: ADM anticipa al 30 settembre le estrazioni ogni cinque minuti

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha deciso di anticipare l’introduzione delle estrazioni ogni cinque minuti per il gioco numerico a quota fissa Fai3 Fai4. La novità entrerà in

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha deciso di anticipare l’introduzione delle estrazioni ogni cinque minuti per il gioco numerico a quota fissa Fai3 Fai4. La novità entrerà in vigore il 30 settembre 2026, anziché il 18 novembre 2026 come previsto inizialmente.

La decisione è contenuta nella determinazione direttoriale prot. n. 403069/RU del 6 luglio 2026, firmata dal Direttore della Direzione Giochi Mario Lollobrigida.

Fai3 Fai4 è stato lanciato in via sperimentale il 18 marzo 2026. Durante la prima fase della sperimentazione, il gioco ha registrato un riscontro positivo da parte dei giocatori. Tuttavia, ADM ha rilevato che la frequenza delle estrazioni, fissata ogni 30 minuti per i primi otto mesi, rappresenta un limite alla diffusione del prodotto.

Per questo motivo, l’Agenzia ha ritenuto opportuno anticipare il passaggio alle estrazioni ogni cinque minuti, con l’obiettivo di favorire una sperimentazione più efficace e raccogliere dati più significativi sull’impatto della nuova formula di gioco.

Secondo ADM, l’anticipo consentirà di valutare con maggiore precisione gli effetti di Fai3 Fai4 sulla raccolta complessiva dei giochi numerici a quota fissa, verificandone il potenziale di crescita e l’interesse del pubblico in una fase più avanzata della sperimentazione.

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