Schiavolin (Snaitech): “In Italia in vista di nuovi blocchi, dobbiamo essere flessibili e reattivi”

Il COVID ha indubbiamente avuto implicazioni di vasta portata per l’industria delle scommesse in tutto il mondo, ponendo fine agli eventi sportivi in ​​diretta e secondo Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, accelerando la migrazione dei clienti dalla vendita al dettaglio alle scommesse online.

Parlando in occasione del Betting on Sports Europe, Digital 2020, Schiavolin ha toccato una serie di argomenti che vanno dalla sua ascesa attraverso l’industria delle scommesse, alle sfide per superare il COVID-19.

Schiavolin ha spiegato: “La mia esperienza con Snaitech mi ha aiutato ogni giorno durante questa crisi. Con la situazione in cui ci troviamo ora, dobbiamo restare calmi per evitare di essere nervosi. Siamo stati tra i primi a chiudere i nostri negozi e gli ultimi a riaprire a giugno, ma a giudicare dalle attuali tendenze in materia di infezioni, sperimenteremo un altro blocco. È un lavoro duro per il nostro settore ed è stato difficile da gestire. In Italia abbiamo tutte regioni diverse e ognuna va nella sua direzione. Quindi dobbiamo assicurarci di essere flessibili nel nostro approccio e, allo stesso tempo, dobbiamo essere super veloci con le nostre risposte. Dopo una completa interruzione dell’attività sportiva, durata quasi 100 giorni, siamo finalmente riusciti a segnalare a settembre che il GGR stava migliorando. Era già aumentato del 30%, quindi stiamo lavorando per mantenere questa tendenza al rialzo fino alla fine dell’anno. Durante il blocco, abbiamo ovviamente sentito l’impatto della mancanza di eventi sportivi e dei cambiamenti ai programmi. I nostri clienti sono scesi del 60%, ma alla fine di giugno, quando sono ricominciati i principali campionati europei, abbiamo visto una risposta immediata da parte dei nostri clienti. Questo scenario in rapida evoluzione sta costringendo la migrazione dei clienti dalla vendita al dettaglio all’online. Siamo un po ‘indietro rispetto agli altri paesi europei. Quindi nella ripresa c’è stato un aumento di circa il 30%”.

In Italia, che è stato uno dei paesi più colpiti durante il blocco iniziale, tutti i negozi di scommesse in tutto il paese sono stati costretti a chiudere. Ma integrando un’offerta di contenuto virtuale, Schiavolin ha spiegato che i clienti hanno risposto positivamente, consentendo così a Snaitech di “colmare il vuoto” lasciato dalla pausa dei principali eventi sportivi, dicendo: “Abbiamo impostato l’offerta mobile virtuale e in poche settimane siamo stati in grado di colmare il vuoto causato dalla pausa negli eventi sportivi. Aggiungendo il contenuto virtuale alla sezione mobile della divisione scommesse sportive, abbiamo avuto una straordinaria risposta da parte dei clienti. In un certo senso, il COVID-19 ci ha insegnato a pensare in modo flessibile, a reagire rapidamente utilizzando tutti gli strumenti possibili in modo creativo. La resilienza è un aspetto particolare che noi italiani impariamo da piccoli. Siamo in un bellissimo paese con tante cose incredibili ma ha una situazione economica in continua evoluzione. Recentemente abbiamo avuto un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ora sta utilizzando misure anti-COVID, che sarà valido fino a metà novembre per limitare l’orario di gioco dalle 8:00 alle 20:00. Le misure consentono anche alle autorità regionali di richiedere alcune misure, cosa che sta accadendo in Lombardia. Dobbiamo affrontare una situazione in cui siamo chiamati a prendere decisioni rapide e a reagire molto rapidamente alla situazione. Dal punto di vista della gestione, abbiamo lavorato per mantenere aperto il nostro reparto principale durante il blocco e anche per fornire a tutti i nostri colleghi quante più strutture di lavoro possibile per mantenere l’attività. Abbiamo subito una grossa perdita, ma nonostante queste perdite di fatturato, abbiamo trovato molte soluzioni per supportare i nostri concessionari. La nostra missione è fornire a tutta la nostra rete il supporto di cui ha bisogno, ma anche garantire la redditività economica dell’azienda”.

PressGiochi