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EXPOJOC modifica la sua data per l’edizione 2027: sarà il 21 aprile

EXPOJOC 2027 ha cambiato data. A causa della saturazione di eventi nelle date vicine a quella inizialmente prevista, programmata per il 31 marzo, e della vicinanza delle festività della Settimana

06 Luglio 2026

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EXPOJOC 2027 ha cambiato data. A causa della saturazione di eventi nelle date vicine a quella inizialmente prevista, programmata per il 31 marzo, e della vicinanza delle festività della Settimana Santa, è stata modificata la convocazione al 21 aprile. La sede rimane invariata: l’Auditorium Santiago Grisolía del Museo delle Scienze Principe Felipe.

“L’industria del gioco in Spagna mantiene un calendario molto attivo di eventi, molti dei quali senza tenere conto della vicinanza con altri appuntamenti. Per questo, poiché pensiamo sempre al meglio per il nostro settore, abbiamo deciso di cambiare la data. Quest’anno sarà un grande anno per EXPOJOC”, afferma J. Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

 

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