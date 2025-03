Expojoc: Gistra parteciperà alla zona del prodotto

Gistra sarà di nuovo a Expojoc (che si terrà il 26 marzo al Westin Hotel di Valencia,). Gistra ha presentato il suo ultimo modello TitConnect all’ultima edizione di ICE a Barcellona.

Oltre alla sua già consolidata All the Money Bank. La società è un riferimento nel segmento ATM per i locali di gioco e mostrerà a Expojoc il potenziale di tutti i suoi prodotti.

“Gistra ha molte soluzioni per la gestione della cassa ed è senza dubbio un marchio che attirerà un gran numero di pubblico durante la fiera”, afferma J.ignacio Ferrer, fondatore e direttore di Expojoc.

PressGiochi