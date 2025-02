EXPOJOC: Atomo Gaming e Italtronic porteranno la loro visione innovativa dell’iGaming

Atomo Gaming e Italtronic presenteranno come le loro soluzioni stanno guidando la crescita dell’iGaming nei mercati chiave. Si terrà durante EXPOJOC (The Westin Hotel di Valencia, 26 marzo) alle 11:40 in una sessione esclusiva.

Durante questa sessione, il team discuterà delle attuali tendenze del settore, delle principali sfide che gli operatori devono affrontare e di come i loro strumenti tecnologici e le loro strategie di acquisizione abbiano prodotto risultati tangibili.

Con una visione incentrata sull’innovazione e sulla redditività degli operatori, questa presentazione promette spunti preziosi e strategie efficaci per sfruttare al meglio le opportunità dell’iGaming.

“La presentazione di Atomo Gaming e Italtronic è un altro motivo per non perdere EXPOJOC. Sarà una presentazione personalizzata, con interazione con i partecipanti e di grande valore per gli operatori online”, sottolinea J. Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

PressGiochi