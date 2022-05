Expojoc: anche Global Lab presente a Valencia

La presenza di Global Lab con un proprio spazio espositivo nelle fiere europee inizia con la Fiera EXPOJOC di Valencia. La continua espansione globale dell’azienda e il nuovo concetto di certificazione del prodotto sono sempre più di interesse per le aziende del settore dei giochi e la sua presenza a Valencia (EXPOJOC) è un’ottima opportunità per presentare i propri servizi al mercato spagnolo.

“La nostra presenza alla fiera di Valencia ci permette di spiegare il nuovo focus dell’azienda sui processi di certificazione essenziali che gli operatori del settore richiedono sempre”, afferma Maurizio Soccodato, CEO e Founder di Global Lab. “La nostra è una filosofia di lavoro orientata verso l’obiettivo comune con il cliente di seguire le certificazioni in modo trasparente, ottimizzato e pratico.” – continua Soccodato – “Grazie alla nostra piattaforma di gestione del processo di certificazione, unica al mondo, stiamo cambiando il paradigma dei laboratori che via via saranno sempre più allineati al nostro approccio qualitativo volto ad un supporto pratico e veloce al cliente”. Global Lab sarà allo stand A20.

PressGiochi