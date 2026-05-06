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EXPOJOC 2027: il 31 marzo al Museo delle Scienze di Valencia

Si ripete la location in un’area iconica della città di Valencia.

06 Maggio 2026

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EXPOJOC 2027 ha già data e luogo: il 31 marzo nell’Auditorium Santiago Grisolía del Museo delle Scienze Principe Felipe. L’Expo Congresso conferma la sede grazie all’enorme successo dell’edizione di quest’anno.

Per la prossima edizione, l’organizzazione dell’evento sta già preparando novità e miglioramenti con l’obiettivo di continuare ad attrarre l’industria del gioco in Spagna.

“EXPOJOC ha chiuso l’edizione 2026 con un successo clamoroso, consolidandosi come appuntamento chiave del settore in Spagna. Questo è il punto di partenza per continuare a progredire e posizionare Valencia come capitale del gioco per un giorno”, afferma J. Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

 

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