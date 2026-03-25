EXPOJOC 2026: consegnati i premi a Valencia

La cerimonia si è svolta nella Sala Oval dell’Oceanográfico di Valencia.

Ieri EXPOJOC 2026 ha consegnato i suoi premi nella suggestiva Sala Oval dell’Oceanográfico di Valencia.

Il giurato di quest’anno era composto da: Ángel Díaz (direttore operativo del Gruppo D.C.), Pere Moliné (direttore marketing analytics di GiG – Gaming Innovation Group), Juan Lacarra (segretario generale tecnico di ANESAR), Cristina García (portavoce e coordinatrice della Piattaforma per il Gioco Sostenibile), Ramón Penadés (presidente di FAMACASMAN) e Rosa Riera (direttrice di Acordjoc).

Le categorie premiate hanno incluso:

Innovazione – marchio simbolo di modernizzazione e progresso

– marchio simbolo di modernizzazione e progresso Impresa – azienda modello a livello organizzativo e commerciale

– azienda modello a livello organizzativo e commerciale Percorso professionale – carriera nel settore basata su esperienza e meriti

– carriera nel settore basata su esperienza e meriti Associazione – ente di rilievo istituzionale

– ente di rilievo istituzionale Produttore – sviluppatore di giochi ad alto impatto

– sviluppatore di giochi ad alto impatto Prodotto – contenuto eccellente per estetica, matematica e prestazioni

– contenuto eccellente per estetica, matematica e prestazioni Azione sociale – iniziativa di responsabilità sociale

– iniziativa di responsabilità sociale Fornitore di giochi online – riferimento nel mondo iGaming

– riferimento nel mondo iGaming Premio speciale – assegnato dalla rivista Sector del Juego

Premi assegnati:

Innovazione : ZITRO

Premio consegnato da Ruth Andérez (direttrice Relazioni Istituzionali della Junta de Castilla y León), ritirato da Albert Zorrilla, direttore generale di Zitro in Spagna.

: ZITRO Premio consegnato da Ruth Andérez (direttrice Relazioni Istituzionali della Junta de Castilla y León), ritirato da Albert Zorrilla, direttore generale di Zitro in Spagna. Impresa : ORENES GRUPO

Premio consegnato da Ramón Cubián (direttore generale di Suelo e Delegato della Gestione e Ordinamento del Gioco della Comunità di Madrid), ritirato da Pedro García, direttore Relazioni Istituzionali di Orenes.

: ORENES GRUPO Premio consegnato da Ramón Cubián (direttore generale di Suelo e Delegato della Gestione e Ordinamento del Gioco della Comunità di Madrid), ritirato da Pedro García, direttore Relazioni Istituzionali di Orenes. Percorso professionale : JOSÉ GONZÁLEZ FUENTES (LUCKIA)

Premio consegnato da Kissy Chandiramani (consigliera di Hacienda, Trasformazione Economica e Digitale di Ceuta), ritirato dallo stesso González.

: JOSÉ GONZÁLEZ FUENTES (LUCKIA) Premio consegnato da Kissy Chandiramani (consigliera di Hacienda, Trasformazione Economica e Digitale di Ceuta), ritirato dallo stesso González. Associazione : CLUB DE CONVERGENTES

Premio consegnato da David Calvete (capo servizio Controllo Giochi d’Azzardo e Scommesse della Polizia Nazionale), ritirato da Cristina García, portavoce e segretaria generale del Club.

: CLUB DE CONVERGENTES Premio consegnato da David Calvete (capo servizio Controllo Giochi d’Azzardo e Scommesse della Polizia Nazionale), ritirato da Cristina García, portavoce e segretaria generale del Club. Produttore : NOVOMATIC SPAIN

Premio consegnato da José Vall, ritirato da Bernhard Teuchmann, managing director di Novomatic Spain.

: NOVOMATIC SPAIN Premio consegnato da José Vall, ritirato da Bernhard Teuchmann, managing director di Novomatic Spain. Prodotto : AZULRED

Premio consegnato da Óscar Grau (imprenditore del bingo Tres Forques), ritirato da Salvador Doménech, direttore reti di Bingo Elettronico di Azulred.

: AZULRED Premio consegnato da Óscar Grau (imprenditore del bingo Tres Forques), ritirato da Salvador Doménech, direttore reti di Bingo Elettronico di Azulred. Azione sociale : FUNDACIÓN SPORTIUM

Premio consegnato da Gracia Martín-Duarte (subdirettrice generale Ordinamento e Gestione del Gioco della Comunità di Madrid), ritirato da David Malmierca, delegato di Sportium a Valencia.

: FUNDACIÓN SPORTIUM Premio consegnato da Gracia Martín-Duarte (subdirettrice generale Ordinamento e Gestione del Gioco della Comunità di Madrid), ritirato da David Malmierca, delegato di Sportium a Valencia. Fornitore di giochi online : MGA GAMES

Premio consegnato da Karen Marcela Sierra-Hughes (vicepresidente GLI per Latam, Caraibi e Spagna), ritirato da José Antonio Giacomelli, general manager di MGA Games.

: MGA GAMES Premio consegnato da Karen Marcela Sierra-Hughes (vicepresidente GLI per Latam, Caraibi e Spagna), ritirato da José Antonio Giacomelli, general manager di MGA Games. Premio speciale: MANUELA JIMÉNEZ e CARLOS CHACÓN

Vicente Fernández, direttore commerciale di Zitro, ha consegnato il premio a Manuela Jiménez. J. Ignacio Ferrer, fondatore di EXPOJOC, lo ha consegnato a Yolanda Barqueros, direttrice Relazioni Istituzionali di Merkur Dosniha, in rappresentanza di Carlos Chacón.

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