EXPOJOC 2026: consegnati i premi a Valencia

25 Marzo 2026 - 22:17
La cerimonia si è svolta nella Sala Oval dell’Oceanográfico di Valencia.
Ieri EXPOJOC 2026 ha consegnato i suoi premi nella suggestiva Sala Oval dell’Oceanográfico di Valencia.
Il giurato di quest’anno era composto da: Ángel Díaz (direttore operativo del Gruppo D.C.), Pere Moliné (direttore marketing analytics di GiG – Gaming Innovation Group), Juan Lacarra (segretario generale tecnico di ANESAR), Cristina García (portavoce e coordinatrice della Piattaforma per il Gioco Sostenibile), Ramón Penadés (presidente di FAMACASMAN) e Rosa Riera (direttrice di Acordjoc).
Le categorie premiate hanno incluso:
PressGiochi