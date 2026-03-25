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EXPOJOC 2026: consegnati i premi a Valencia

La cerimonia si è svolta nella Sala Oval dell’Oceanográfico di Valencia.

25 Marzo 2026

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Ieri EXPOJOC 2026 ha consegnato i suoi premi nella suggestiva Sala Oval dell’Oceanográfico di Valencia.

Il giurato di quest’anno era composto da: Ángel Díaz (direttore operativo del Gruppo D.C.), Pere Moliné (direttore marketing analytics di GiG – Gaming Innovation Group), Juan Lacarra (segretario generale tecnico di ANESAR), Cristina García (portavoce e coordinatrice della Piattaforma per il Gioco Sostenibile), Ramón Penadés (presidente di FAMACASMAN) e Rosa Riera (direttrice di Acordjoc).

Le categorie premiate hanno incluso:

  • Innovazione – marchio simbolo di modernizzazione e progresso
  • Impresa – azienda modello a livello organizzativo e commerciale
  • Percorso professionale – carriera nel settore basata su esperienza e meriti
  • Associazione – ente di rilievo istituzionale
  • Produttore – sviluppatore di giochi ad alto impatto
  • Prodotto – contenuto eccellente per estetica, matematica e prestazioni
  • Azione sociale – iniziativa di responsabilità sociale
  • Fornitore di giochi online – riferimento nel mondo iGaming
  • Premio speciale – assegnato dalla rivista Sector del Juego

Premi assegnati:

  • Innovazione: ZITRO
    Premio consegnato da Ruth Andérez (direttrice Relazioni Istituzionali della Junta de Castilla y León), ritirato da Albert Zorrilla, direttore generale di Zitro in Spagna.
  • Impresa: ORENES GRUPO
    Premio consegnato da Ramón Cubián (direttore generale di Suelo e Delegato della Gestione e Ordinamento del Gioco della Comunità di Madrid), ritirato da Pedro García, direttore Relazioni Istituzionali di Orenes.
  • Percorso professionale: JOSÉ GONZÁLEZ FUENTES (LUCKIA)
    Premio consegnato da Kissy Chandiramani (consigliera di Hacienda, Trasformazione Economica e Digitale di Ceuta), ritirato dallo stesso González.
  • Associazione: CLUB DE CONVERGENTES
    Premio consegnato da David Calvete (capo servizio Controllo Giochi d’Azzardo e Scommesse della Polizia Nazionale), ritirato da Cristina García, portavoce e segretaria generale del Club.
  • Produttore: NOVOMATIC SPAIN
    Premio consegnato da José Vall, ritirato da Bernhard Teuchmann, managing director di Novomatic Spain.
  • Prodotto: AZULRED
    Premio consegnato da Óscar Grau (imprenditore del bingo Tres Forques), ritirato da Salvador Doménech, direttore reti di Bingo Elettronico di Azulred.
  • Azione sociale: FUNDACIÓN SPORTIUM
    Premio consegnato da Gracia Martín-Duarte (subdirettrice generale Ordinamento e Gestione del Gioco della Comunità di Madrid), ritirato da David Malmierca, delegato di Sportium a Valencia.
  • Fornitore di giochi online: MGA GAMES
    Premio consegnato da Karen Marcela Sierra-Hughes (vicepresidente GLI per Latam, Caraibi e Spagna), ritirato da José Antonio Giacomelli, general manager di MGA Games.
  • Premio speciale: MANUELA JIMÉNEZ e CARLOS CHACÓN
    Vicente Fernández, direttore commerciale di Zitro, ha consegnato il premio a Manuela Jiménez. J. Ignacio Ferrer, fondatore di EXPOJOC, lo ha consegnato a Yolanda Barqueros, direttrice Relazioni Istituzionali di Merkur Dosniha, in rappresentanza di Carlos Chacón.

 

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