18 Febbraio 2026 - 16:01

Press Giochi

EXPOJOC 2026: aperte le iscrizioni per l’evento di marzo

18 Febbraio 2026

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a EXPOJOC 2026 (Auditorio Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe di Valencia il prossimo 25 marzo).

L’iscrizione è totalmente gratuita. È possibile registrarsi tramite il seguente link: http://expojoc.com/inscripcion/

L’evento prevede, come avviene fin dalla prima edizione, un’area espositiva commerciale e tavole rotonde in cui verranno affrontati i temi di maggiore attualità. Sono inoltre previsti un coffee break e un cocktail al termine delle conferenze.

“Quest’anno, celebrare EXPOJOC in un contesto così emblematico come la Ciudad de las Artes y las Ciencias di Valencia rappresenta una chiara scelta per continuare a offrire un Expo Congresso di qualità”, afferma J. Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

 

PressGiochi

PressGiochi

