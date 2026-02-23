Newsletter

23 Febbraio 2026 - 13:28

EXPOJOC 2026 affronterà temi come l’IA, i criptocasinò e la proliferazione del gioco illegale

Tavola rotonda sull’attualità digitale

23 Febbraio 2026

«Attualità digitale: IA, criptocasini e proliferazione del gioco illegale» sarà una delle tavole rotonde che si terranno a EXPOJOC 2026 (Auditorium Santiago Grisolía del Museo delle Scienze Principe Felipe di Valencia il prossimo 25 marzo).

La tavola sarà moderata da Jesús Martínez (Città Autonoma di Melilla). Interverranno Karen Marcela Sierra-Hughes (GLI), Juan Antonio Galindo (Triple Cherry), Iñaki Díez (Grupo Innova) e Josep Prieto (IPS).

“È una tavola con temi molto attuali che sicuramente susciterà grande interesse tra i professionisti del settore”, afferma J. Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

 

