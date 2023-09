EXPOJOC 2023: le associazioni della Comunita’ Valenciana invitano i produttori a partecipare

Le associazioni di gioco della Comunità Valenciana (EJUVA, GREBIN, ALEBIN e ASVOMAR) ritengono necessario che i produttori partecipino alla prossima fiera EXPOJOC che si terrà presso l’Hotel Westin di Valencia il 7 e 8 novembre.

“Quest’anno con i nuovi regolatori, EXPOJOC rappresenterà il momento ideale per scoprire cos’è l’industria dei giochi, come funziona e quali sono i suoi principi guida. EXPOJOC costituisce il momento ideale perché la nuova squadra del Governo – di cui Inmaculada Domínguez è direttrice generale di Fiscalità e Gioco – con poteri in materia possa avere un primo contatto con l’industria”, sottolineano le associazioni.

In questo primo contatto, EXPOJOC deve mettere in mostra le qualità del settore. Avanguardia tecnologica, competitività, qualificazione professionale, forza imprenditoriale. “Questo è possibile solo con le aziende leader del settore”, sottolineano EJUVA, GREBIN, ALEBIN e ASVOMAR.

La Comunità Valenciana si classifica tra le quattro Autonomie più importanti per numero di sale bingo e sale da gioco, macchine B nell’ospitalità e bar con macchine da gioco. “Questo è uno dei mercati più importanti per gli interessi dei produttori. Pertanto, chiediamo la partecipazione e l’impegno degli sviluppatori di giochi e dei professionisti del marketing, nonché di altre attività correlate”.

PressGiochi