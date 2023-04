EXPOJOC 2023, formata la giuria per la cerimonia di premiazione

EXPOJOC (12 e 13 luglio, The Westin Hotel a Valencia) ha già composto la giuria per i premi 2023. La cerimonia di premiazione si svolgerà l’11 luglio in occasione di una serata di gala in cui verranno annunciati i vincitori delle diverse categorie. La giuria è composta da Manuel Fernández (proprietario e CEO di COCAVEN), Patricia Lalanda (partner di LOYRA Abogados), Marzia Turrini (vicepresidente esecutivo di BMM Testlabs per Europa e Sud America), Jesús Muñoz (CEO di TIKI TAKA GAMES) , Eduardo Miranda (consulente di gioco online specializzato in Latam e Spagna), Lucas Lebleu (Senior Director Business Development presso ALEA), Juan Espinosa (socio fondatore di SILVERBACK ADVOCACY) e Iván López (Business Development & Marketing Consultant presso PENGUIN VILLAGE OÜ).

In questa edizione le categorie sono ampliate. Oltre a Innovazione (riconoscimento del marchio che si distingue per modernizzazione e progresso), Azienda (azienda che si distingue per essere un modello a livello organizzativo e commerciale), Carriera Professionale (carriera lavorativa nel settore a seguito di esperienze e merito) e Associazione (entità di rilievo a livello istituzionale) Produttore (sviluppatore di giochi di grande impatto nel settore), Prodotto (contenuti eccezionali in termini di estetica, matematica e benefici), Acción Social (iniziativa di responsabilità sociale), Fornitore di giochi online, operatore online, mezzi di pagamento digitali e affiliazione.

Prima del gala, verranno annunciati i tre finalisti di ciascuna sezione. “Abbiamo integrato una giuria di altissimo livello. Professionisti con una vasta esperienza e formazione da scegliere dall’elenco dei candidati in ciascuna categoria”, sottolinea J.Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

PressGiochi