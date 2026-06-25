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Ewa Bakun di World Gaming: l’importanza della ricerca basata sulle evidenze al centro della presentazione a iGB L!VE

L’importanza centrale di fornire una solida ricerca scientifica sul gioco d’azzardo, focalizzata sul testare, misurare e migliorare soluzioni che possano essere implementate nel mondo reale, sarà il tema di una

25 Giugno 2026

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L’importanza centrale di fornire una solida ricerca scientifica sul gioco d’azzardo, focalizzata sul testare, misurare e migliorare soluzioni che possano essere implementate nel mondo reale, sarà il tema di una presentazione che verrà tenuta dalla Director Industry Relations di World Gaming, Ewa Bakun, nella Sustainable Gambling Zone a iGB L!VE (ore 12:20, 2 luglio).

Nel descrivere la sfida che il settore si trova ad affrontare, ha sottolineato che non si tratta di una mancanza di ricerca, bensì di una carenza di studi progettati per rispondere a domande pratiche sulla tutela dei giocatori, affermando: “Troppa ricerca si concentra nel descrivere i problemi, mentre troppo poca è orientata ad affrontare le questioni e a proporre soluzioni. Questo avviene in un momento in cui l’industria del gioco d’azzardo è sottoposta a un crescente scrutinio sull’efficacia delle misure di prevenzione del danno da gioco. Poiché la regolamentazione si concentra sempre più sull’efficacia piuttosto che sull’intento, le iniziative basate sulle evidenze sono diventate una necessità aziendale, regolatoria e reputazionale.”

Rivolgendo poi l’attenzione al lavoro dell’ICE Research Institute, un’iniziativa lanciata e finanziata congiuntamente da World Gaming e Fira Barcelona in occasione del trasferimento di ICE nella città catalana, ha spiegato: “L’ICE Research Institute è stato istituito per finanziare ricerca indipendente e applicata che fornisca evidenze utilizzabili a operatori, decisori politici e altri stakeholder, con particolare attenzione alla prevenzione, al comportamento, alla sostenibilità e ai risultati misurabili. I progetti finanziati dall’ICE Research Institute stanno affrontando alcune delle questioni più urgenti del settore e propongono soluzioni concrete. Tra i progetti vi sono lo studio dell’impatto dello stigma pubblico e delle narrazioni sul gioco d’azzardo, la valutazione dell’efficacia dei messaggi di gioco responsabile, l’analisi del perché alcuni strumenti di tutela del consumatore sono poco utilizzati, lo sviluppo di quadri etici per l’intelligenza artificiale e la sperimentazione di approcci preventivi rivolti ai giovani.”

Concludendo, ha affermato: “Concentrandosi su ciò che funziona realmente, l’industria internazionale del gioco d’azzardo ha l’opportunità di andare oltre le risposte reattive alla regolamentazione e, grazie a una strategia proattiva basata sulle evidenze, costruire credibilità, fiducia e, nel processo, ottenere risultati migliori. In poche parole, il futuro di questo settore non sarà definito da ciò che diciamo, ma da ciò che possiamo dimostrare.”

 

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