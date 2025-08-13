Newsletter

13 Agosto 2025

Evoke chiude il primo semestre 2025 con ricavi a £888 milioni e un balzo del 44% della redditività

13 Agosto 2025

Evoke ha registrato ricavi di gruppo per £887,8 milioni ($1,2 miliardi) nei sei mesi chiusi al 30 giugno 2025, segnando un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A parità di tasso di cambio, la crescita raggiunge il 4%.

A spingere i risultati è stato il segmento internazionale, con ricavi in aumento del 13% (+15% a parità di cambio) e un EBITDA rettificato più che raddoppiato a £86 milioni, sostenuto da solidità nei mercati chiave e continui miglioramenti di prodotti e piattaforme.

Il mercato UK & Ireland Online ha registrato un calo dell’1%, influenzato dagli eventi estivi del 2024 e da un approccio di marketing evoluto. Nonostante il leggero calo del fatturato, la redditività ha mostrato un netto miglioramento, con EBITDA rettificato salito del 37% a £60 milioni. Il retail ha invece subito un calo del 2%, pur tornando a crescere nel secondo trimestre grazie all’installazione di 5.000 nuove postazioni di gioco completata a marzo.

Evoke ha ora registrato quattro trimestri consecutivi di crescita dei ricavi e dei margini, invertendo i tre anni di contrazione tra il 2021 e il 2023.

Tre i pilastri della trasformazione: eccellenza operativa, focus su brand e prodotti, e cambiamento culturale nell’organizzazione. Tra le iniziative operative, l’adozione di AI e automazione intelligente, miglioramenti nella segmentazione dei clienti e gestione del ciclo di vita hanno contribuito a un incremento dell’11% del ricavo medio per utente.

Sul fronte brand, nel semestre è stata lanciata la nuova proposta di valore di William Hill basata su “betting done properly” e strumenti di engagement innovativi come la funzione in-house Jackpot Drop. Nel retail, l’installazione dei nuovi cabinati ha migliorato l’esperienza cliente e supportato la crescita sequenziale.

Il CEO Per Widerström ha dichiarato: «Stiamo vedendo chiari segnali della trasformazione e del reset operativo intrapreso, con il Gruppo che registra crescita dei ricavi, redditività significativamente migliorata e riduzione della leva nel primo semestre».

L’andamento fino al 10 agosto 2025 è stato in linea con le aspettative interne. La guidance per l’intero esercizio prevede una crescita dei ricavi tra il 5% e il 9%, con un margine EBITDA rettificato minimo del 20%. La redditività dovrebbe migliorare ulteriormente nella seconda metà dell’anno, grazie all’effetto leva operativa, ai risparmi derivanti da AI e automazione e ai nuovi lanci di prodotto.

Gli obiettivi a medio termine rimangono invariati: crescita annuale dei ricavi del 5–9%, espansione del margine EBITDA rettificato di circa 100 punti base all’anno a partire dal 2025 e riduzione della leva sotto 3,5x entro fine 2027.

