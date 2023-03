EVGames: “White Snow” nuova slot online di Elettronica Video Games

Siamo entusiasti di annunciare il lancio del nostro nuovo gioco “White Snow” in ANTEPRIMA sul casinò on-line Casino Mania! Uno dei giochi AWP più performanti è ora disponibile anche per

Uno dei giochi AWP più performanti è ora disponibile anche per il mercato online. Entra nella foresta incantata e incontra la bellissima Biancaneve in questa magica slot! Avventurati tra i boschi alla ricerca di tesori e fai girare i rulli per vincere grandi premi. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza di gioco incantevole con la slot di Biancaneve!

White Snow è una slot 5×3 con 15 linee di pagamento.

Win Max: 11.250x Bet

RTP: 96,1 %

Volatilità: media

