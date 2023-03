EVGames: “Irish Love” nuova slot online di Elettronica Video Games

EVGames è entusiasta di annunciare il lancio del nuovo gioco “Irish Love” in ANTEPRIMA sul casinò online Casino Mania! Uno dei giochi AWP più performanti è ora disponibile anche per

EVGames è entusiasta di annunciare il lancio del nuovo gioco “Irish Love” in ANTEPRIMA sul casinò online Casino Mania!

Uno dei giochi AWP più performanti è ora disponibile anche per il mercato online.

Non perdere l’occasione di immergerti nella magia dell’Irlanda; Irish Love ti porterà in un’avventura indimenticabile attraverso le pittoresche colline smeraldo dell’isola, dove incontrerai personaggi e simboli tradizionali come il trifoglio, la pentola d’oro e la birra very Irish!”

Irish Love è una slot 5×3 con 15 linee di pagamento

Win Max: 4050x Bet

RTP: 95,73 %

Volatilità: media

