Eventus International annuncia le nuove date per SPiCE India 2020

Dopo essere stata sospesa a causa del Coronavirus, l’evento SPiCE India è stata riprogrammato per il 26-27-28 agosto presso il Goa Marriott Resort & Spa. Eventus International ha deciso di posticipare la conferenza di gioco SPiCE India che era stata programmata originariamente per il 25-27 marzo, per contrastare la diffusione del Coronavirus.

“Al momento non ci resta che rimandare SPiCE India 2020, che verrà riprogrammato. Nuove date saranno annunciate poco dopo le discussioni con i nostri stakeholder e consulenti” dichiarano gli organizzatori. L’evento di tre giorni esplorerà il quadro normativo in India e le opportunità del settore nella regione e avrà più di 40 relatori e altri eventi di networking. Coloro che si sono già registrati per partecipare a SPiCE India nel marzo 2020 possono utilizzare i pass delegati per l’evento riprogrammato nell’agosto 2020, ha affermato Eventus International.

