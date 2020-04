Eventus International annuncia le date ufficiali per il primo Chile iGaming

Eventus International è orgogliosa di presentare il primo CiG 2021 (Chile iGaming), che si terrà a Santiago, in Cile, dal 4 al 5 marzo 2021. Il summit internazionale di due giorni è la piattaforma più completa che la regione ha da offrire per quanto riguarda l’industria del gioco. L’agenda di CiG 2021 è stata progettata per affrontare i problemi affrontati dagli operatori e dai fornitori di giochi (a terra, scommesse sportive e soluzioni di pagamento), evidenziare le tendenze di gioco che domineranno il futuro nel settore dei giochi e discutere l’attuale mercato dei giochi. Questo evento interattivo includerà discussioni di gruppo, seminari, sessioni di networking veloce e una vasta gamma di casi studio attingendo all’esperienza dei presentatori leader di mercato.

Per riassumere, il mercato iGaming dell’America latina merita sicuramente di essere notato per molte ragioni, tra cui la saturazione eccessiva dei mercati iGaming esistenti e l’interesse straordinariamente elevato da parte dei giocatori di tutto il continente. Gli argomenti di discussione includono: analisi dei mercati emergenti in America Latina; aggiornamento sull’attuale normativa sul gioco d’azzardo online in Cile e su ciò che è in cantiere; approfondimenti dalle prime linee degli operatori di gioco; strategia di accesso al mercato: come entrare nel mercato latino americano; l’America Latina come nuova frontiera del gioco : come sviluppare, sostenere e aumentare la quota di mercato; lezioni apprese da altri operatori di gioco nell’operare in America Latina.

PressGiochi