Eventus International annuncia le date dello Scandinavian Gaming Show 2020

Il team Eventus International sta concludendo i preparativi finali per ospitare la 3a edizione di SGS (Scandinavian Gaming Show) all’Hilton Stockholm Slussen, a Stoccolma dal 28 al 29 settembre 2020. In conformità con le norme in materia di salute e sicurezza del Governo svedese, l’evento sarà limitato a un massimo di 50 partecipanti, pur aderendo a rigorosi protocolli di distanziamento sociale per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti. I partecipanti possono aspettarsi una scaletta di relatori chiave del settore e un programma che affronti le questioni più urgenti nel settore dei giochi scandinavo e globale al momento.

I delegati acquisiranno prospettive di prima mano sul clima di gioco dei rispettivi paesi nordici attraverso avvincenti discussioni guidate dai principali esperti di gioco globali e scandinavi.

“Lieto e privilegiato di essere stato invitato a tenere il discorso principale allo Scandinavian Gaming Show di quest’anno in quello che è un momento vitale per il settore delle scommesse e dei giochi, a livello globale e soprattutto nei mercati scandinavi. Parlerò delle sfide tra le parti interessate, il settore, l’esperienza del cliente e la necessità fondamentale di adattarsi a una nuova era di scommesse e giochi” ha dichiarato Ismail Vali.

