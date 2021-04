Eventus International annuncia l’arrivo di Gaming & Sports Dubai 2021

Eventus International ha annunciato l’introduzione di un nuovo evento al calendario internazionale. Il vertice Gaming & Sports Dubai si terrà dal 15 al 16 novembre 2021 a Dubai.

Per offrire ai partecipanti un’anteprima degli sviluppi e di cosa aspettarsi dall’evento fisico di novembre, Eventus International ospiterà un evento online in programma il 18 maggio 2021. The Gaming & Sports Dubai Summit (evento online ) esaminerà in modo approfondito l’attuale ambiente di gioco in Medio Oriente e Nord Africa (MENA), andando a scoprire le opportunità chiave e dando uno sguardo alle possibilità e alle tendenze emergenti future.

PressGiochi