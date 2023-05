Eurovision Song Contest 2023. Su Sisal.it Svezia favoritissima a 1,50

Tutto pronto per la finalissima della 67° edizione dell’Eurovision Song Contest 2023, in programma domani alla Liverpool Arena. Dopo le due semifinali, vedremo sul palco le 5 Big e, quindi, anche l’Italia con Marco Mengoni, in gara con “Due Vite”.

Il cantante di Ronciglione però, non è tra i favoriti, per gli esperti di Sisal infatti comandano i Paesi Scandinavi. In testa c’è la Svezia con Loreen che si esibisce con “Tattoo” ed è la prima favorita a 1,50, al secondo posto si piazza la Finlandia a 3,50, con Käärijä in gara con il brano “Cha Cha Cha”.

Sul terzo gradino del podio si piazzano i Campioni in carica dell’Ucraina con Tvorchi e il brano “Heart Of Steel” il cui successo è proposto a 9,00. Ai piedi del podio, la Francia in gara con “Evidemment” di La Zarra, a 12,00. A pari merito al quinto posto ci sono Israele e Norvegia, rispettivamente con Noa Kirel e la sua “Unicorn” e Alessandra con il brano “Queen of Kings”, entrambe a 16,00.

Al sesto posto della classifica Sisal, c’è la Spagna, terza classificata lo scorso anno e proposta a 20,00 in questa edizione, mentre solo al settimo posto troviamo Marco Mengoni che porta “Due Vite”, brano vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, il cui successo sembra improbabile, a 25,00. Lontano dalla vittoria anche il Paese ospitante e secondo classificato della scorsa edizione, il Regno Unito, a 50,00, ancora più staccata la Germania, ultima delle Big Five con i Lord of the Lost il cui brano è “Blood & Glitter”, proposto a 100 volte la posta.

PressGiochi