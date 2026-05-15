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Eurovision 2026, la finale: su Sisal.it Finlandia favorita a 1,85

Il successo dell’Italia sale a 16,00 ma Sal Da Vinci combatte per la TOP5

15 Maggio 2026

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L’attesa sale per l’ultima serata del 70° Eurovision Song Contest. Cosa accadrà sul palco di Vienna? Gli esperti Sisal hanno pronosticato i possibili scenari di una finale tutta da scrivere.

La Finlandia, con il duo formato da Linda Lampenius e Pete Parkkonen sembrerebbe essere la favorita: fin dall’inizio della kermesse è il Paese da battere. Una vittoria della nazione scandinava – la seconda nella storia – è offerta a 1,85. C’è chi, però, punta alla sua prima vittoria in assoluto: l’Australia, a 6,00, è pronta a conquistare il primo gradino del podio. Il Paese partecipa, infatti, all’Eurovision dal 2015 e fino ad oggi il suo miglior piazzamento è stato il secondo posto ottenuto esattamente un anno dopo. Sul terzo gradino del podio c’è la Grecia, a 12,00, che punta al titolo con Akylas e la sua originalissima “Ferto”, seguita da Romania e Israele, offerte a 16,00.

Come se la caverà, invece, Sal Da Vinci? Forte della sua viralità globale, “Per sempre sì” mantiene alte le chance di essere tra i primi 5 brani nella classifica finale, a 3,50, ma vede allontanarsi le possibilità di vittoria, ipotesi che su Sisal.it da 12,00 sale a 16,00.

 

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