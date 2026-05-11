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EUROVISION 2026 – Da domani riflettori puntati su Vienna. La Finlandia stacca il pass per la finale, a 1,72 su Sisal.it

A Vienna è quasi tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2026 e, in attesa di scoprire i 10 paesi che accederanno alla finale del 16, gli esperti Sisal vedono nella

11 Maggio 2026

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A Vienna è quasi tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2026 e, in attesa di scoprire i 10 paesi che accederanno alla finale del 16, gli esperti Sisal vedono nella Finlandia la grande favorita per passare il primo turno, a 1,72. Ma attenzione, perché il Paese è determinato a riportare “a casa” il titolo a distanza di ben 20 anni dall’ultima vittoria: l’ipotesi di vedere trionfare il duo composto da Linda Lampenius & Pete Parkkonen oggi è offerta a 2,00.

Ma quali altri artisti potrebbero passare il turno domani? Buone le chance per l’interprete autodidatta Akylas, in rappresentanza della Grecia, a 4,00, e per Israele, proposta a 6,00. Si difende anche la Svezia, che forte della sua vittoria nel 2023, tenterà nuovamente il colpaccio con la cantante Felicia Erikssonm, data a 25,00. Seguono Croazia e Moldavia, offerte entrambe a 33, su Sisal.it: i croati si affidano all’energia etno-pop del gruppo Lelek, mentre la Moldavia punta sul carisma e sulle sonorità urban di Satoshi. Più in salita la strada per la band metal Lavina, in rappresentanza della Serbia offerta a 50, così come per il lituano Lion Ceccah e la montenegrina Tamara Živković che condividono a 100 il sogno di conquistare il proprio pass per il turno successivo. E poi c’è chi cerca il colpo di scena per rientrare nella prima top ten: Polonia e Georgia, che offerte a 200, nella serata di domani proveranno a giocarsi tutto.

Chi, invece, in questa prima semifinale, parte da sfavorito? Portogallo, Estonia e Belgio la cui possibilità di arrivare al 16 maggio pagherebbe 300 volte la posta e San Marino, che, offerta a 500, vede Senhit in coppia con l’icona pop Boy George allontanarsi sempre più da ogni chance di vittoria.

L’Italia, salva dall’esito della prima serata in quanto Big5, resta invece concentrata solo sull’esibizione di domani per proseguire la conquista del pubblico europeo. La possibile vittoria di Sal Da Vinci oggi è offerta a 12,00.

 

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