Eurovision 2025: si accende il testa a testa italiano

Questa sera occhi puntati su Basilea e sulle esibizioni che in questo Eurovision rappresenteranno e racconteranno l’Italia: “Volevo essere un duro”, “Tutta l’Italia” ed “Espresso macchiato”. Se Gabry Ponte passerà tra i 10 semifinalisti, come pronosticano gli esperti Sisal, il 17 maggio assisteremo a un vero e proprio testa a testa tra connazionali. Un duello che vede favorito Lucio Corsi a quota 1,20 versus 4,00 per il DJ torinese. L’Italia ne uscirebbe dunque trionfante seppur la strada per assicurarsi il primo posto sia ancora lunga.

Su Sisal.it infatti, le probabilità di vedere il cantautore toscano vincente con il voto della giuria sono a 33,00, si sale a 66,00 per l’eventualità di assistere al suo trionfo con il televoto. Ma attenzione, a raccontare l’Italia – da un lato in modo viralissimo e apprezzato e dall’altro controverso – c’è anche Tommy Cash con la sua “Espresso macchiato”. L’Estonia ha buone probabilità di passare il turno e, soprattutto, di superare l’Italia nella scalata verso il successo finale. La possibile vittoria di questo paese è infatti offerta a 33,00 contro il 50,00 dell’Italia, mentre è favoritissima nella fase televoto, a 7,50. Chi potrebbe non convincere è invece la giuria, a 66,00.

