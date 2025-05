Eurovision 2025. La Svezia resta la favorita su Sisal.it, a 2,00

Dopo aver scoperto tutti i 26 concorrenti di questo Eurovision, la domanda ora sorge spontanea: chi trionferà? Secondo gli esperti Sisal la Svezia offerta a 2,00 continua a essere la principale candidata alla vittoria finale, favoritissima anche dal televoto, a 1,50. Una posizione che il paese detiene in maniera stabile prima ancora che i KAJ si esibissero sul palco della St. Jakobshalle. Ma attenzione all’Austria, determinata a rubarle la corona, a quota 3,50. JJ sembrerebbe intanto aver conquistato la giuria, portando così l’Austria in vantaggio per questo voto, a quota 1,85 contro il 16,00 degli svedesi.

Anche la Francia potrebbe però rivelarsi un avversario da non sottovalutare: a quota 7,50 cerca il trionfo e convince la giuria (3,75). Il possibile podio potrebbe essere dunque così

composto: Svezia, Austria e Francia, ipotesi a 7,50. Ma la gara è ancora tutta aperta e paesi come Israele e l’Estonia di Tommy Cash, favoriti al televoto – a 4,50 e 7,50 –

potrebbero ribaltare completamente la scena.

E invece che destino spetterà all’Italia? Lucio Corsi è viralissimo, ma resta l’underdog di questa edizione con il successo a 50,00, alla pari di Gabry Ponte. Il Regno Unito invece,

sembrerebbe prendere il testimone dell’ultimo classificato, ipotesi a 3,00, dalla Norvegia che, anche in questa edizione, sarà comunque ricordata nei titoli di coda, con l’ultimo posto

dato a 5,00.

