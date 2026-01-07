Eurostat: gioco d’azzardo entra nel paniere per inflazione armonizzata

08 Gennaio 2026 - 03:20
Il gioco d’azzardo entra nel paniere Eurostat per calcolare l’inflazione armonizzata. Come indicato in una nota, a partire dal 4 febbraio 2026, entreranno in vigore diverse modifiche metodologiche nel calcolo dell’inflazione armonizzata (Ipca). ‘L’indice sara’ definito in base alla nuova Classificazione Europea delle Funzioni di Consumo Individuale, versione 2, allineata alla classificazione COICOP delle Nazioni Unite del 2018′, si legge in una nota di Eurostat, nella quale si specifica che il gioco d’azzardo sara’ integrato nell’Ipca all’interno dei servizi per il tempo libero, nella divisione “Ricreazione, sport e cultura”.
Inoltre, nella stessa nota, si aggiunge che sara’ modificata la base di calcolo, prendendo a riferimento il 2025 come anno di riferimento, fissato convenzionalmente a 100.
Fino ad ora non erano coperti per la mancanza di sufficiente armonizzazione metodologica, superata dalle raccomandazioni pubblicate a dicembre 2024. L’Italia è quinta in Europa per il peso del settore.
PressGiochi
Fonte immagine: https://depositphotos.com/