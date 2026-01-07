Newsletter

08 Gennaio 2026 - 03:20

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Eurostat: gioco d’azzardo entra nel paniere per inflazione armonizzata

Il gioco d’azzardo entra nel paniere Eurostat per calcolare l’inflazione armonizzata. Come indicato in una nota, a partire dal 4 febbraio 2026, entreranno in vigore diverse modifiche metodologiche nel calcolo

07 Gennaio 2026

Share the post "Eurostat: gioco d’azzardo entra nel paniere per inflazione armonizzata"

Stampa pagina

Il gioco d’azzardo entra nel paniere Eurostat per calcolare l’inflazione armonizzata. Come indicato in una nota, a partire dal 4 febbraio 2026, entreranno in vigore diverse modifiche metodologiche nel calcolo dell’inflazione armonizzata (Ipca). ‘L’indice sara’ definito in base alla nuova Classificazione Europea delle Funzioni di Consumo Individuale, versione 2, allineata alla classificazione COICOP delle Nazioni Unite del 2018′, si legge in una nota di Eurostat, nella quale si specifica che il gioco d’azzardo sara’ integrato nell’Ipca all’interno dei servizi per il tempo libero, nella divisione “Ricreazione, sport e cultura”.

Inoltre, nella stessa nota, si aggiunge che sara’ modificata la base di calcolo, prendendo a riferimento il 2025 come anno di riferimento, fissato convenzionalmente a 100.

Fino ad ora non erano coperti per la mancanza di sufficiente armonizzazione metodologica, superata dalle raccomandazioni pubblicate a dicembre 2024. L’Italia è quinta in Europa per il peso del settore.

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com/

Leggi anche

Eurostat: gioco d’azzardo entra nel paniere per inflazione armonizzata

Flutter, Jackson (CEO): “Nel 2025 ottimi risultati per il gioco online in USA, UK e Italia”

Regno Unito, pressioni sul Primo Ministro Starmer per limitare sale scommesse e slot h24

Texas, USA. Maxi operazione contro il gioco illegale: raid in sale giochi e abitazioni, scattano arresti

Casinò, in Consiglio regionale Valle d’Aosta un’interpellanza sulla creazione di una task force

World Gaming Week: a Barcellona 1,5 mln di business meeting e la presentazione di 25.000 nuovi prodotti con ICE e iGB Affiliate

Sri Lanka, nuove imposte sul gioco in vigore dal 1° gennaio 2026

10&Lotto: Sicilia e Calabria protagoniste con maxi vincite da 100mila euro

Lotto: in Puglia vincite per quasi 158mila euro

Sapar, Legge di Bilancio 2026: arriva la rottamazione quinquies delle cartelle di pagamento

Lotteria Italia 2025, primo premio da 5 milioni vinto a Roma

Alessandro Gherardi: “iGB Affiliate Barcelona sta trasformando l’affiliate marketing in un pilastro dell’economia globale del gaming”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy