Europeo femminile – L’Italia sogna la finale ma con l’Inghilterra la strada è in salita: Azzurre a 6,00 su Sisal.it

Continua il sogno europeo dell’Italia femminile che, dopo aver conquistato la semifinale a distanza di 28 anni, ora sogna lo storico traguardo della finalissima. Le ragazze di Soncin però, si troveranno davanti le campionesse in carica dell’Inghilterra, un ostacolo sulla carta proibitivo. Lo dicono anche le statistiche che parlano di quattro sconfitte e un solo pareggio negli ultimi cinque confronti, tendenza che sembra doversi confermare anche in questa semifinale: per gli esperti di Sisal, infatti, il successo delle inglesi nei novanta minuti è a 1,50, si sale a 6,00 per l’impresa azzurra, il pareggio è a 4,25. Vantaggio inglese che si conferma anche per il passaggio turno, con le ragazze di Sarina Wiegman avanti a 1,23 contro il 4,00 per l’accesso in finale delle italiane.

Un cammino fin qui esaltante quello delle Azzurre, trascinate dai gol di Cristiana Girelli, decisiva con una doppietta nel match contro la Norvegia. Soncin si affida di nuovo a lei, che ha ottime chance di far male alla difesa inglese: la quarta rete del capitano azzurro è a 4,00, seguita dalle reti di Bonansea a 4,25 e Cantore, a 5,50, a completare il tridente azzurro. Tra le Leonesse, attenzione soprattutto ad Alessia Russo, la principale indiziata per una rete a 2,10.

La vittoria dell’Europeo sarebbe un’impresa storica per le Azzurre, fanalino di coda tra le quattro Nazionali semifinaliste. La Spagna è la favorita numero uno, con il successo a 1,60, segue l’Inghilterra il cui bis europeo è un’ipotesi a 3,75, la vittoria della Germania è a 7,50, chiude appunto l’Italia, ultima a 16,00.

PressGiochi