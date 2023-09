Europei Volley. L’Italia trova l’Olanda ai quarti di finale

Gli Europei di Volley entrano sempre più nel vivo con i quarti di finale. L’Italvolley di Fefè De Giorgi, finora protagonista di un cammino esaltante tanto da arrivare all’appuntamento da imbattuta, si prepara ad affrontare l’Olanda di Roberto Piazza, nella gara che assegnerà il pass per le semifinali di Roma. L’avversario non è da sottovalutare, gli Orange infatti hanno eliminato la Germania, l’unica squadra nel torneo capace di strappare due set a Giannelli e compagni nell’ultima partita del girone. Gli esperti di Sisal favoriscono nettamente gli Azzurri, con la vittoria a 1,10 contro il 6,00 per l’impresa olandese. Il risultato più probabile è il 3-0 per i ragazzi di Fefè De Giorgi, proposto a 1,85, occhio anche al finale 3-1, che negli ultimi incroci tra le due nazionali è stato il risultato più ricorrente, proposto a 3,20.

Campioni del mondo in carica e vincitori del precedente Campionato europeo, gli Azzurri hanno ottime chance di confermarsi difendendo il titolo. La vittoria sembra una questione a tre, con la Polonia candidata principale a 2,50, l’Italia proposta come seconda favorita, a 2,75, e la Francia sul terzo gradino del podio, a 4,00. Possibile outsider, la Slovenia a 7,50 con la Serbia più lontana, a 25,00 e l’Olanda che ha poche possibilità, quotata vincente a 100,00.

PressGiochi