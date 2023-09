Europei Volley: l’Italia affronta la Francia per la conquista della finale, Azzurri avanti a 1,57

L’Italvolley non si ferma e vola in semifinale, dove trova la Francia allenata dalla leggenda italiana Andrea Giani. Gli Azzurri arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato l’Olanda ai quarti, al termine

L’Italvolley non si ferma e vola in semifinale, dove trova la Francia allenata dalla leggenda italiana Andrea Giani. Gli Azzurri arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato l’Olanda ai quarti, al termine di un match combattuto e sofferto, con la vittoria arrivata solo al tie-break (15-12), mentre i transalpini hanno superato in scioltezza la Romania (3-0). Per continuare a sognare, l’appuntamento è al Palazzo dello Sport di Roma, dove l’Italia cercherà la dodicesima finale nel Campionato Europeo e, soprattutto, tenterà di difendere il trofeo vinto due anni fa. Per gli esperti di Sisal, la squadra di De Giorgi ha ottime chance di centrare l’obiettivo, il successo azzurro è infatti a 1,57, si sale a 2,40 per i francesi, che nei quarti di finale del 2019 riuscirono già nell’impresa di eliminare gli azzurri.

Il gap tra le due squadre si evince anche dalle quote sul risultato finale: il 3 a 0 e il 3-1 a favore dell’Italvolley sono i più probabili, entrambi proposti a 4,00, per il 3-2 finale si sale a 5,50. Non sarà una passeggiata, Giani conosce bene i movimenti italiani, la sfida dovrebbe dunque risolversi in 4 set, ipotesi a 2,45. Chi passa, dovrà poi vedersela con la vincente dell’altra semifinale Polonia – Slovenia, dove a comandare sono i polacchi, a 1,27 contro il 2,40 sloveno. Proprio la Polonia resta la prima favorita per la vittoria del torneo, a 2,50, l’Italia insegue a 3,00, il trionfo della Francia è a 4,00, chiude la griglia del Vincente la Slovenia, a 7,50.

PressGiochi