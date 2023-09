Europei Volley: Italia a un passo dal sogno, in finale c’è la Polonia

L’Italvolley travolge la Francia per 3 a 0 e accede così all’ultimo atto degli Europei 2023 conquistando la 12ª finale europea della sua storia. La squadra di Fefè De Giorgi si troverà davanti la Polonia di Nik Grbic, per difendere il titolo conquistato nel 2021, ma anche per confermare il titolo iridato vinto proprio contro i biancorossi nel 2022. Gli Azzurri vogliono ripetere quell’impresa, ma ci sarà da combattere. Per gli esperti di Sisal la sfida si preannuncia incerta e avvincente, le nazionali hanno infatti le stesse chance di vittoria, entrambe a quota 1,90.

Le migliori due formazioni del Vecchio Continente si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del titolo. In semifinale, la Polonia ha battuto in rimonta la Slovenia per 3-1, l’Italia invece ha dominato per 3 a 0 sulla Francia. L’atto finale però, non sembra destinato ad uno score così netto, per avere la meglio potrebbero volerci tutti e 5 i set, ipotesi a 3,00. Il risultato finale più probabile dei bookmaker non premia Giannelli e compagni, l’1-3 è infatti a 4,75, si sale a 5,00 per il 3 – 1 mentre un’altra vittoria per 3 a 0 degli Azzurri è a 5,50, stessa quota per lo 0-3.

PressGiochi