Europei U21: tra Inghilterra e Germania regna l’equilibrio

Sta per calare il sipario sul palcoscenico degli EuropeiUnder 21, a sfidarsi per il titolo di Campioni d’Europa saranno Inghilterra eGermania al National Football Stadium di Bratislava. La nazionale dei Tre Leoni,campione in carica, potrebbe diventare la prima a vincere due edizioni consecutive del torneo dopo la Spagna – capace di riuscirci nel 2011 e 2013 – i tedeschi invece,non vincono il torneo dal 2021. La Germania ha disputato un Europeo da manuale,si presenta infatti da imbattuta alla finale, avendo vinto tutte e 5 le partite disputatefinora. Per gli esperti di Sisal però, gli Young Lions sono favoriti, seppur con undivario minimo: l’Inghilterra conduce infatti a 2,50, di poco sopra il successotedesco, a 2,60, il pareggio nei 90 minuti si gioca a 3,60. Totale incertezza sullavittoria del trofeo, entrambe le nazionali sono infatti a 1,90.

Sul fatto che sarà un match spettacolare ci sono pochi dubbi, probabile che entrambele squadre segnino, ipotesi a 1,48 con l’Over 2,50 a 1,57. Sfida nella sfida, quella trale due giovani stelle Harvey Elliot e Nick Woltemade. Il fantasioso attaccanteinglese ha segnato quattro gol nelle ultime sei partite, non è stato da meno il tedescocon i suoi sei gol e tre assist in sei presenze. Sono dunque loro i principali candidatiad essere protagonisti: la rete di Woltemade è la più probabile, a 2,50, a 4,00 lafirma di Elliot. Il pericolo potrebbe arrivare anche dall’inglese Mcatee, marcatore a3,00, e dal tedesco Weiper, a 3,10.

