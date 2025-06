Europei U21 – Nelle semifinali, l’Inghilterra favorita a 2,20 con l’Olanda su Sisal.it.

Gli Europei Under 21 entrano nella fase più calda, la prima semifinale è tra Inghilterra e Olanda, due squadre che hanno sovvertito i pronostici dei quarti eliminando a sorpresa, rispettivamente, Spagna e Portogallo. La nazionale dei Tre Leoni, campione in carica, punta a fare il bis e ha buone chance di conquistare la finale, per gli esperti di Sisal parte infatti favorita con la vittoria a 2,20, gli Orange vogliono continuare a stupire nel torneo ma il loro successo sale a 3,25, con il pareggio a 3,40. Il vantaggio inglese aumenta in ottica passaggio turno, con la finale a 1,52 contro il 2,25 per gli olandesi. L’Olanda ha ottenuto ben 4 clean sheet nelle ultime 6 sfide, stavolta però l’ipotesi che mantenga ancora la porta inviolata è molto difficile, a 6,25, con la rete degli inglesi a un rasoterra 1,16. Molto probabile che entrambe le formazioni vadano a segno, a 1,57. Tra gli uomini di Carsley, occhio ai due gioielli di Liverpool e Manchester City, McAtee ed Elliott, castigatori della Spagna ai quarti: le loro reti anche in questo match sono rispettivamente a 3,10 e 3,75. Tra gli Orange spiccano invece Ohio, a 3,40, e Van Bergen, a 3,75.

Germania e Francia si contendono l’altro pass per la finale, dopo che i tedeschi hanno eliminato l’Italia, mentre i francesi hanno avuto la meglio sulla Danimarca. La Germania ha vinto tutte e 4 le partite disputate fin qui, i Blues ne hanno vinte 3 e pareggiata 1, un percorso che fa presagire un match molto equilibrato. Per gli esperti di Sisal, la sfida è sul filo con entrambe le nazionali vincenti a 2,60 e il pareggio a 3,40. Grande incertezza anche su chi strapperà il pass per la finale, ma qui è leggermente in vantaggio la Germania, a 1,85, contro l’1,95 dei francesi. Il pericolo numero uno tra i tedeschi è Woltemade, in doppia cifra quest’anno con lo Stoccarda in Bundesliga, e con 5 gol e 3 assist in questa competizione, compresi uno ed uno contro l’Italia ai quarti: la sua rete è la più probabile, a 2,40. Tra i Blues, il primo indiziato al gol è Matthis Abline, 2 reti all’attivo nel torneo, marcatore a 2,75.

PressGiochi